La famille des cartes graphiques GeForce RTX 40 de Nvidia pourrait beaucoup s'agrandir durant le printemps. Après avoir démarré la carrière de sa gamme de cartes graphiques gaming par le haut de gamme avec les RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070 Ti, l'heure est à l'élargissement de la série avec des produits plus abordables.

Plusieurs nouvelles cartes graphiques avec architecture Ada Lovelace sont attendues ces prochains mois. Il y aura d'abord la RTX 4070 non Ti durant le mois d'avril qui reprendra le GPU AD104 dans un version allégée.

Ada Lovelace va s'étendre en gamme

On trouvera ensuite durant le mois de mai les cartes RTX 4060 Ti et peut-être RTX 4060 (si elle est maintenue), la première avec GPU AD106 et la seconde en AD107 et avec une puissance de 110W.

Mais ce ne serait pas fini ! Il existerait une carte graphique encore plus légère pour les PC de bureau sous la forme d'une GeForce RTX 4050. Cette dernière existe déjà en version mobile mais il n'était pas certain que Nvidia en propose une déclinaison pour desktop.

Selon MEGAsizeGPU, ce serait pourtant le cas et une fenêtre de lancement est même envisagée : ce serait pour le mois de juin 2023 ! On ne sait pas grand-chose d'elle et la logique voudrait qu'elle embarque une déclinaison allégée du GPU AD107, avec 6 Go de mémoire GDDR6 et un bus mémoire limité à 96-bit.

Un printemps riche en RTX 40

En résumé, les prochains mois s'annoncent donc riches en nouvelles cartes RTX 40 chez Nvidia :

13 avril : Nvidia GeForce RTX 4070

mai : Nvidia GeForce RTX 4060 Ti et (peut-être) RTX 4060

juin : Nvidia GeForce RTX 4050

Le site Videocardz note que Nvidia avait déjà lancé la RTX 3050 (architecture Ampere) en version PC de bureau pluisieurs mois après la même carte en version mobile. On pourrait donc retrouver la même stratégie ici.