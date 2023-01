La nouvelle gamme de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 40 se distingue par la puissance de son architecture Ada Lovelace et une forte progression des performances par rapport à la génération précédente Turing.

Les premiers membres de la famille GeForce RTX 40, RTX 4090 et RTX 4080, sont proprement impressionnants...mais aussi plutôt gourmands en énergie pour arriver à un tel niveau d'excellence.

Pour les gamers, il faudra donc une grosse configuration et un bloc d'alimentation conséquent. Le concurrent AMD ne se prive pas de pointer du doigt cette démesure en vantant à l'inverse pour ses propres cartes graphiques Radeon RX 7000 un effort constant sur la meilleure performance par Watt possible, quitte à ne pas engager la bataille sur le front des performances brutes.

Deux cartes graphiques pour descendre en gamme

Nvidia s'apprête à répondre à la critique sur la surconsommation de ses cartes graphiques avec la préparation de nouveaux modèles RTX 40. La nouvelle RTX 4070 Ti dévoilée en début de mois redescend vers une puissance de 285W tout en conservant les atouts d'Ada Lovelace et les qualités de la mémoire GDDR6X.

La firme devrait lancer dans les prochains mois une RTX 4070 et un modèle RTX 4060 Ti pour assurer la descente en gamme de son architecture. Les détails sont encore maigres mais les éléments du puzzle de la fiche technique s'assemblent peu à peu.

La RTX 4060 Ti, en particulier, fait l'objet des attentions des leakers. Ils lui prédisent la présence d'un GPU AD106 de 4352 coeurs CUDA (d'autres rumeurs suggèrent aussi un AD104 allégé) associé à 8 Go de mémoire GDDR6 (et non GDDR6X comme ses grandes soeurs).

Avec son bus mémoire de 128-bit, la carte offrirait une bande passante de 228 Go/s, bien moins que la RTX 4070 (500 Go/s)...et que la RTX 3060 (448 ou 600 Go/s selon la version).

RTX 4060 Ti : moins de puissance exigée ?

Le leaker kopite7kimi ajoute la précision de la puissance qui ne serait que de 160W pour cette carte graphique Ada Lovelace, et non plus 220W comme envisagé précédemment.

Le site Videocardz note que ce GPU AD106 est censé être au coeur des cartes graphiques dédiées RTX 4070 pour PC portable et que rien n'empêcherait donc Nvidia de proposer une carte graphique pour PC de bureau en AD106.

Rien...à part le stock de cartes RTX 3060 d'ancienne génération qu'il serait bon d'écouler avant son arrivée. On pourrait en savoir plus bientôt, les RTX 4070 et RTX 4060 Ti étant espérées dès le premier trimestre de l'année ou le deuxième.