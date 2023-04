Pour mettre en avant son architecture graphique Ada Lovelace, Nvidia a commencé par les cartes graphiques les plus puissantes, RTX 4090 et RTX 4080. Elles sont très performantes mais, à plus de 1000 € et des configuration capables d'encaisser les centaines de Watts nécessaires à leur fonctionnement, elles restent réservées à un public spécifique.

Dès le début de l'année, Nvidia a commencé à proposer une descente en gamme avec la RTX 4070 Ti. Anciennement connue sous la dénomination RTX 4080 12 Go, elle reste une carte graphique gaming haut de gamme mais avec l'avantage de descendre (un peu) sous les 1000 €.

Désormais, Nvidia étend sa série en milieu de gamme avec la GeForce RTX 4070 lancée en ce mois d'avril et qui commence à proposer un bon rapport qualité / prix avec un tarif de 599 dollars / 659 euros.

Le milieu de gamme en GDDR6

Elle devrait être rejointe dans un mois par un modèle GeForce RTX 4060 Ti qui poursuivra la descente en gamme avec un GPU AD106 associé à 8 Go de mémoire GDDR6 et un bus 128-bit.

Cela limitera la bande passante à 288 Go/s, alors que la RTX 3060 Ti dispose d'un bus 256-bit et d'une bande passante de 448 Go/s, mais avec une consommation d'énergie plus élevée.

La RTX 4060 Ti devrait se limiter à une consommation d'énergie de 160W avec une puissance de traitement de 22 TFLOPS et les atouts de l'architecture Ada Lovelace et notamment le support du DLSS 3.

Autour de 500 euros ?

Le positionnement tarifaire aura évidemment son importance. Nvidia n'a pas caché son intention de ne pas sacrifier le prix de ses cartes graphiques malgré le tassement des ventes et les stocks importants de cartes graphiques d'ancienne génération toujours disponibles.

Red Gaming Tech affirme que le tarif de la RTX 4060 Ti pourrait être de 450 dollars, soit 150 dollars de moins que la RTX 4070 (qui embarque un GPU AD104 plus costaud), ce qui pourrait donner un prix européen un peu au-dessus de 500 euros.

A noter qu'une RTX 4060 pourrait aussi être lancée, cette fois avec GPU AD107 et un TDP réduit à 115W mais toujours son bus mémoire limité à 128-bit.