Le salon CES 2023 de Las Vegas a été l'occasion pour Nvidia de présenter lors de l'événement GeForce Beyond les cartes graphiques RTX 40 pour PC portables, avec une solide RTX 4090 qui va faire un malheur dans les laptops gaming, et une carte graphique RTX 4070 Ti pour PC de bureau qui n'est autre que la RTX 4080 12 Go présentée en septembre 2022, sous un autre nom.

Cette dernière assure une descente en gamme pour l'architecture Ada Lovelace tout en proposant toujours de solides performances grâce à son GPU AD104 et ses 12 Go de mémoire GDDR6X.

Le GPU AD104 déployé en variantes allégées ?

Ce GPU AD104 devrait donner lieu à deux autres cartes graphiques pour PC de bureau. Le site Wccftech affirme ainsi que deux nouvelles références sont en préparation, avec un GPU allégé.

Si la RTX 4070 Ti utilise un GPU AD104-400-A1, les deux autres cartes profiteront d'un AD104-250 et d'un AD104-251, ce qui suggère qu'elles auront moins de coeurs et seront assez proches entre elles (et avec la même carte mère PG141) et devraient entrer en production de masse en février et mars prochain.

Les deux cartes graphiques devraient descendre vers une puissance de 200 à 250W, en-dessous des 285W réclamés par la nouvelle carte Nvidia, et il est possible qu'elles soient les vedettes du salon Computex qui se tiendra début juin 2023.

GeForce RTX 4070 et RTX 4060 Ti, les prochaines en desktop ?

Toujours selon Wccftech, les deux cartes Nvidia sous GPU AD104 à venir seraient les GeForce RTX 4070 avec 5888 coeurs CUDA / 12 Go de mémoire GDDR6X et un TDP de 250W, et GeForce RTX 4060 Ti, à la quantité de mémoire et au TDP encore inconnus.

Cette dernière était censée être proposée avec un GPU AD106 mais celui-ci ne serait finalement proposé que pour une carte Nvidia Geforce RTX 4060 positionnée en ouverture de gamme et qui n'arriverait que sur le second semestre 2023 (si elle n'est pas annulée avant).

Nvidia changeant ses projets en cours de route, presque jusqu'à la dernière minute (il n'y a qu'à voir la transformation de la RTX 4080 12 Go en RTX 4070 Ti), tout ceci reste encore assez spéculatif.

Néanmoins, il semblerait logique que la firme continue de descendre en gamme pour se doter finalement de 4 à 5 références Ada Lovelace pour les PC gaming et maintenir sa domination sur le segment.