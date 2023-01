La gamme GeForce RTX 40 de Nvidia constitue la référence sur le segment des cartes graphiques gaming grâce à son architecture Ada Lovelace. Les trois premiers membres, RTX 4090, RTX 4080 (la mal-aimée) et RTX 4070 Ti, sont des monstres de puissance avec de grosses consommations d'énergie et des tarifs relevés.

Pour descendre en gamme, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 (non Ti) va faire quelques concessions mais elle devrait répondre aux besoins des gamers cherchant un bon compromis entre performances (et matériel de dernière génération) et prix.

La carte graphique n'est pas encore annoncée par Nvidia mais on commence à en connaître les contours grâce aux diverses fuites en amont de son lancement et d'une production qui démarrerait sous peu (on parle du mois de février).

De l'AD104 simplifié, toujours 12 Go de GDDR6X

Le GPU AD104-250 sera une version allégée du AD104-400 de la RTX 4070 Ti et se limitera à 5888 coeurs CUDA (contre 7680 coeurs pour la version Ti) et profitera toujours de la gravure en 4 nm (chez le fondeur TSMC).

Il sera accompagné de 12 Go de mémoire GDDR6X avec toujours un bus mémoire 192-bit, ce qui assurera une bande passante de 504 Go/s, comme sa grande soeur, mais avec un TGP ramené à 200W au lieu des 285W en version Ti.

La boîte supposée de la RTX 4070 (source : RedGamingTech)

Matthew Smith, de TechPowerUP, ajoute les fréquences de fonctionnement de la RTX 4070. On peut donc s'attendre à des cadences de 1920 MHz en base et 2475 MHz en boost, soit un peu moins que la RTX 4070 Ti.

Tous ces éléments ramènent la puissance de traitement à 29 TFLOPS, contre 40 TFLOPS pour la version Ti mais devraient pouvoir positionner la carte graphique Nvidia dans une fourchette de 600 à 700 dollars.

D'autres cartes graphiques en projet

Une carte RTX 4060 Ti devrait suivre peu après, cette fois avec un GPU AD106 et 8 Go de mémoire GDDR6 (et non plus GDDR6X) pour continuer de couvrir le milieu de gamme.

Le même Matthew Smith confirme par ailleurs l'existence d'une carte graphique Titan ADA qui pourrait donner une RTX 4090 Ti. Sans pouvoir affirmer qu'elle sera effectivement commercialisée (elle pourrait n'être là que pour tester les limites de l'architecture graphique), elle a été repérée dans les bases de données avec des fréquences de 2235 MHz en base et 2520 MHz en boost.

Ce sont les mêmes valeurs que la RTX 4090 mais elle pourra accueillir jusqu'à 48 Go de mémoire GDDR6X, soit le double de cette dernière, ce qui en ferait une carte graphique monstrueuse mais plutôt destinée aux stations de travail.