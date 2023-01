Pour le salon CES 2023 de Las Vegas, le groupe Nvidia a étendu sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 40 en ajoutant la référence GeForce RTX 4070 Ti qui rejoint ainsi les RTX 4080 et RTX 4090 lancées fin 2022.

Elle reste un modèle de milieu de gamme pour du solide gaming, ce qui la rend toujours assez onéreuse pour le commun des mortels. Mais la firme devrait assez rapidement descendre encore en gamme et proposer deux cartes graphiques supplémentaires.

Déjà un packaging

Les rumeurs évoquent l'arrivée prochaine des RTX 4070 et RTX 4060 Ti pour compléter la série Ada Lovelace durant le printemps et l'été prochain. Les deux cartes utiliseraient un GPU AD104, comme la RTX 4070 Ti, mais dans une version allégée avec moins de coeurs CUDA.

Le youtubeur RedGamingTech a diffusé des photos de la boîte d'une future RTX 4070 pas encore annoncée (même si des rumeurs ont montré son design potentiel avec un ventilateur un peu plus grand) mais qui semble trouver là une forme de confirmation. La carte graphique n'est pas encore dans le packaging mais le détail des caractéristiques est affiché au dos, ce qui permet de confirmer certains points.

Quelles caractéristiques ?

La carte GeForce RTX 4070 Founders Edition mesure 112 mm de large et nécessitera un adaptateur (inclus) 2x8 broches vers 1x16 broches. Elle sera légèrement plus compacte que la RTX 4080 et elle devrait occuper 2 slots.

Elle embarquera un GPU AD104-250 avec un TGP autour de 200W, tandis que la RTX 4060 Ti profitera d'une légère variation AD104-251. La RTX 4070 profitera de 5888 coeurs CUDA avec 12 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps et une carte mère PG141.

Si la production de masse débutera au printemps, la carte graphique pourrait être annoncée en juin pour le salon Computex et lancée ensuite sur le second semestre. A quel prix ? Avec une RTX 4070 Ti à 799 dollars, l'hypothèse pour la RTX 4070 serait un prix dans une fourchette de 599 à 699 dollars.