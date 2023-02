La série GeForce RTX 40 introduit une nouvelle architecture Ada Lovelace et de nouvelles générations de composants poussant beaucoup plus loin les performances des cartes graphiques par rapport à la génération précédente, au prix d'une consommation d'énergie plus importante et de tarifs salés, notamment pour les RTX 4090 et RTX 4080.

Nvidia est toutefois en train de procéder à une descente en gamme, comme en témoigne la RTX 4070 Ti lancée en début d'année, et la firme prépare le lancement d'une quatrième carte graphique Nvidia RTX 40 sous la forme de la GeForce RTX 4070.

Cap sur le printemps

Cette dernière n'est pas enore officialisée mais on connaît déjà un certain nombre de détails à son sujet via différentes fuites, comme la présence d'un GPU AD104 (comme la RTX 4070 Ti) mais ramené à 5888 coeurs CUDA et à des fréquences un peu plus basses, tout en conservant 12 Go de mémoire GDDR6X et un bus de 192-bit assurant la même bande passante de 504 Go/s.

La future RTX 4070 revient à des puissances plus raisonnables en se limitant à 200W mais avec une capacité de traitement abaissée à 29 TFLOPS (en précision FP32).

Les rumeurs tablent sur un lancement au premier semestre de l'année et le site Videocardz apporte des précisions. Selon le document listant les dates d'embargo pour les tests et la disponibilité, il apparaît que Nvidia compte commercialiser sa carte graphique RTX 4070 à partir du mois d'avril 2023, sans plus de précision.

En attendant une RTX 4060 Ti

La date de présentation officielle n'est pas encore définie et dépendra peut-être des mouvements de la concurrence. On notera également qu'il n'est pas rare que Nvidia change ses projets au dernier moment et modifie ses dates en fonction du contexte.

Toutefois, un lancement durant le printemps semble avéré, d'autant plus qu'une autre carte graphique, la RTX 4060 Ti, cette fois en AD106 et avec 8 Go de GDDR6, pourrait rapidement suivre.

En attendant, la carte graphique RTX 4070 devrait exister en trois variantes (SKU 343 à 345) utilisant la même carte mère PG141, la dernière utilisant un GPU très légèrement modifié.