Nvidia GeForce RTX 4080 : quelle différence de performance entre les GPU 12 et 16 Go GDDR6X ?

Les cartes graphiques RTX 4080 seront lancées en deux variantes : 12 Go ou 16 Go de mémoire GDDR6X. Comment cela se traduit-il au niveau des performances ?

La nouvelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 est arrivée sur le marché en version Founders Edition et custom depuis le 12 octobre 2022 et se pose en référence ultime par les performances amenées grâce à l'architecture Ada Lovelace, la gravure en 4 nm et les nouveaux coeurs Tensor et RT embarqués.

Mais il faudra compter plus de 2000 euros pour en profiter, avec un solide bloc d'alimentation pour encaisser les pics de puissance. Ce sera l'arme ultime pour du jeu jusqu'en 8K.

Deux cartes graphiques mais des caractéristiques distinctes

Au mois de novembre, la carte graphique GeForce RTX 4080 fera à son tour son apparition avec une configuration un peu plus légère. Nvidia a annoncé l'arrivée de ce modèle en deux variantes, l'une avec 12 Go de mémoire GDDR6X et l'autre avec 16 Go de GDDR6X.

Outre les quantités de VRAM, les bus mémoire ne sont pas les mêmes (192-bit pour la première contre 256-bit pour la seconde), ce qui donne des bandes passantes de 504 Go/s et un TDP de 285W pour la version 12 Go et de 736 Go/s avec un TDP de 320W pour le modèle 16 Go.

Le nombre de coeurs CUDA est également distinct : 7680 en version 12 Go vs 9728 pour la variante 16 Go. Les deux cartes graphiques portent le même nom mais la fiche technique montre donc des disparités.

Même dénomination, performances différentes

Qu'est-ce que cela donne au niveau des performances ? Selon les résultats proposés par Nvidia sur plusieurs jeux (Microsoft Flight Simulator, A Plague Tale : Requiem et F1 22), la RTX 4080 16 Go se montre entre 20 et 30% plus rapide que la RTX 4080 12 Go.

Les résultats montrent également que les performances de la RTX 3090 Ti, dernière-née dans la gamme RTX 30 Ampere, se situent généralement entre les deux cartes vidéo RTX 4080, sans DLSS activé (l'upscaling permettant d'améliorer le framerate tout en conservant un bon niveau de détail), selon les jeux.

Nvidia voulait surtout montrer les différences de performances entre DLSS 2.0 des RTX 30 et le nouveau DLSS 3.0 permis par Ada Lovelace et les cartes RTX 40, avec des progressions éloquentes.

Face à leurs équivalents en RTX 30, les nouvelles cartes graphiques atteignent des framerates bien plus élevés une fois DLSS activé. Cela constituera une force indéniables pour les jeux particulièrement gourmands en ressources.