Nvidia GeForce RTX 4090 et RTX 4080 : les cartes graphiques Ada Lovelace débarquent dans le game

La keynote du 20 septembre donnée par le CEO Jensen Huang pour l'événement GTC 2022 était bien celle de la présentation officielle des premières cartes graphiques GeForce RTX 4000 exploitant la nouvelle architecture Ada Lovelace.

Cette dernière introduit un certain nombre de nouveautés avec l'arrivée de Tensor Cores de quatrième génération et de coeurs RT de troisième génération, promettant de doubler les performances, mais aussi une gravure en 4 nm chez le fondeur TSMC.

Elle apporte également un upscaling DLSS 3.0 qui pousse encore plus loin l'augmentation du framerate tout en conservant une bonne qualité graphique. Avec une puissance de 191 TFLOPS RT, elle double également les performances en ray tracing par rapport aux meilleures RTX 3000 sous Ampere, en l'occurence la RTX 3090 Ti...avec la même consommation d'énergie.

La carte vidéo GeForce RTX 4090 constitue comme prévu le gros morceau de la nouvelle gamme. sa force repose sur son GPU AD102 (76 milliards de transistors !) de 16 384 coeurs CUDA et de ses 24 Go de mémoire GDDR6X, avec une fréquence pouvant grimper à 2,52 GHz en boost.

Le design de la version Founders Edition est bien celui aperçu jusqu'à présent dans des fuites et reprend essentiellement l'aspect de la RTX 3090 Ti épais de 3 slots et toujours doté d'un ventilateur de chaque côté pour le refroidissement.

Avec cette puissance, la RTX 4090 promet de grosses performances dans les jeux mais aussi dans les applications de créativité, accélérant les temps de rendu 3D et d'édition vidéo.

Nvidia annonce une disponibilité de la GeForce RTX 4090 pour le 12 octobre 2022 avec un tarif démarrant à 1599 dollars pour la version Founders Edition.

Nvidia GeForce RTX 4080, deux fois plus forte que la RTX 3080 Ti

Si la RTX 4090 constitue le joyau de la couronne, la RTX 4080 se positionne comme l'offre standard avec cette année deux variantes en fonction de la quantité de mémoire.

La RTX 4080 16 Go GDDR6X embarque 9 728 coeurs CUDA et développe une capacité de traitement de 113 TFLOPS RT, la rendant deux fois plus performante que la RTX 3080 Ti tout en consommant 10% d'énergie en moins pour des tâches équivalentes.

Là encore, elle saura convenir aussi bien aux gamers qu'aux créatifs et la version 16 Go est spécialement pensée pour les rendus complexes et l'édition de vidéos 12K au format RAW. Son prix débute à 1199 dollars et sa commercialisation interviendra durant le mois de novembre 2022.

Sa variante, la carte graphique Nvidia RTX 4080 avec 12 Go de mémoire GDDR6X se limite à 7 680 coeurs CUDA pour une puissance de 92 TFLOPS RT. Nvidia indique qu'elle pourra offrir plus de performances que la RTX 3090 Ti avec en plus les nouvelles technologies d'Ada Lovelace, le tout pour un tarif démarrant à 899 dollars.