La gamme de cartes graphiques GeForce RTX 40 de Nvidia a pris l'ascendant dans les GPU gaming grâce à son architecture Ada Lovelace, lui laissant du temps avant de dévoiler la génération suivante, Blackwell qui assurera une nouvelle fois une solide progression des performances en passant à la gravure en 3 nm.

Pour ne pas laisser sa gamme sans nouveaux modèles trop longtemps, Nvidia pourrait opter pour un renforcement de la série existante avec des cartes graphiques RTX 40 Super venant soit compléter la gamme soit remplacer certaines références.

On partle ainsi de trois modèles potentiels : la RTX 4080 Super, la RTX 4070 Ti Super et la RTX 4070 Super qui pourraient être dévoilées dans les prochains mois et être commercialisées début 2024.

La dénomination RTX 4070 Ti Super se confirme

Ces nouveaux modèles ont commencé à faire parler d'eux grâce à quelques indications sur leurs caractéristiques mais c'est peut-être à l'occasion du salon CES 2024 de Las Vegas en janvier qu'on les découvrira plus avant.

Si leur existence est encore largement sujette à spéculation tandis que Nvidia ne dit encore rien de ces GPU gaming, elles prennent une forme plus concrète avec la diffusion d'une partie de l'emballage supposé de la GeForce RTX 4070 Ti Super.

Le leaker MEGAsizeGPU a publié une image montrant le design de la boîte et montrant la mention Super en noir sur fond argent ou en vert sur fond noir sur la tranche.

En attente de l'annonce officielle

On aurait donc bien là une première carte graphique portant la double mention Ti et Super, ce qui pouvait sembler douteux au premier abord. La RTX 4070 Ti Super pourrait être l'un des modèles les plus intéressants de la gamme Super avec le passage à un GPU AD103-275 ou AD102-175 de 8448 coeurs CUDA et 16 Go de mémoire GDDR6X.

Le TDP de 285W du modèle original ne changerait pas mais la nouvelle configuration avec plus de mémoire apportera une amélioration substantielle des performances, sans doute plus que pour les RTX 4080 Super et RTX 4070 Super.