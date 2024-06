La nouvelle architecture graphique Blackwell de Nvidia a d'abord été présentée dans le cadre de produits professionnels mais la firme va aussi la décliner pour ses gammes de cartes graphiques gaming de prochaine génération.

De nombreuses informations sont déjà connues sur les futures cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50 pour PC de bureau, en attendant les confirmations officielles et une disponibilité des premiers GPU attendue pour la fin de l'année (RTX 5080 et RTX 5090).

Nouvelle board GN22 et mémoire GDDR7

La gamme devrait également être déclinée en GPU pour laptops avec les RTX 50 Mobiles dont les caractéristiques sont évoquées via une roadmap en fuite et sans doute obtenue après le piratage d'un fabricant OEM taiwanais.

Elle évoque six modèles de GPU RTX 50 pour PC portables s'appuyant sur une nouvelle carte mère GN22 (contre GN21 pour les RTX 40 Ada Lovelace, non compatible avec les nouveaux les GPU) et dotées pour la première fois de mémoire GDDR7, à base de GPU GB203, GB205, GB206 et GB207.

Nvidia devrait être en mesure de proposer toutes les déclinaisons entre la RTX 5090 et la RTX 5050, le modèle phare s'offrant 16 Go de GDDR7 tandis que l'ouverture de gamme se fera avec 8 Go de GDDR7 (il n'y aurait donc pas de version 6 Go chez les RTX 50).

Lancement en 2025 pour le haut de gamme

Cette configuration en 8 Go concernera tous les modèles jusqu'à la RTX 5070 tandis que les RTX 5080 et RTX 5090 mobiles feront bande à part avec 16 Go de VRAM, quand la RTX 4080 mobile mobile n'offrent que 12 Go de mémoire.

Le lancement des premières cartes graphiques RTX 50 mobiles est prévu pour 2025 avec sans doute un étirement conséquent entre la disponibilité des modèles haut de gamme et celle de l'entrée de gamme, laissant la RTX 4050 et la RTX 3050 comme principales offres en ouverture de gamme l'an prochain.