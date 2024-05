Le groupe Nvidia a présenté au mois de mars sa nouvelle architecture graphique Blackwell en dévoilant les premiers accélérateurs IA B100 et B200 qui en profiteront et pousseront les performances des intelligences artificielles encore plus loin.

Après les produits professionnels, l'architecture Blackwell sera également au coeur d'une future gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 dont les détails se précisent peu à peu au fil des indiscrétions, en attendant une présentation officielle.

Si la firme suit ses habitudes, elle devrait annoncer en premier la carte graphique premium de la nouvelle série sous la forme de la RTX 5090. Les dernières rumeurs suggéraient qu'elle pourrait être le seul GPU gaming annoncé cette année, et sans doute à un tarif la mettant hors de portée de la plupart des gamers, mais le leaker kopite7kimi, prolifique en matière de fuites sur les cartes graphiques à venir, n'est pas de cet avis.

La RTX 5080 single die d'abord, la RTX 5090 dual die ensuite ?

Selon lui, Nvidia devrait plutôt lancer en premier la carte graphique RTX 5080 qui constitue l'offre de référence puis la RTX 5090, également avant la fin de l'année. La firme pourrait ainsi déployer ses GPU GB203 et GB202 consacrés au gaming dès cette année, en profitant d'une gravure en 4 nm chez TSMC (procédé 4N).

Il devrait exister un gros écart de performances entre les deux cartes graphiques, la RTX 5080 en GB203 étant attendue avec 96 SM (et 12 288 coeurs) tandis que la RTX 5090 en GB202 atteindrait 192 SM.

Certains se demandent d'ailleurs si le GPU GB202 de la RTX 5090 ne serait pas en fait constitué de deux GB203 interconnectés, même s'il n'y a pas encore de véritable confirmation en dehors des caractéristiques supposées qui tendent à tout déboubler ou presque pour la carte graphique premium.

Nvidia seule en piste sur le haut de gamme

Nvidia pourrait ne pas avoir trop à craindre de la concurrence pour le lancement de la gamme RTX 50 en fin d'année. Le principal concurrent AMD prépare bien une gamme Radeon RX 8000 avec une architecture RDNA 4 mais tout laisse penser pour le moment qu'elle se concentrera surtout sur le milieu de gamme.

Le groupe Intel est censé lancer la deuxième génération de ses GPU dédiés ARC en version Battlemage mais, outre le fait qu'ils viseront aussi plutôt le milieu de gamme, des rumeurs suggèrent que leur officialisation pourrait être chaotique, entre report et abandon.

De son côté, Nvidia pourrait faire une annonce commune pour le lancement de ses cartes graphiques RTX 5080 et RTX 5090 mais avec une disponibilité séparée de quelques semaines entre les deux GPU.