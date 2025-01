Le lancement de nouvelles cartes graphiques gaming était espéré pour fin 2024 mais seule Intel a finalement dévoilé sa gamme de GPU ARC Battlemage orientée vers le milieu de gamme.

Pour les champions Nvidia et AMD, les grandes présentations se feront à l'ouverture du salon CES 2025 de Las Vegas qui ouvrira ses portes dans quelques jours. Le premier y présentera sa gamme GeForce RTX 50 exploitant la nouvelle architecture Blackwell avec au moins les deux cartes graphiques de référence de la future série : RTX 5080 et RTX 5090, et peut-être aussi la RTX 5070 Ti.

La RTX 5080 disponible avant fin janvier

Elles promettent des performances dantesques, des prix relevés et des consommations d'énergie explosives mais aussi l'utilisation pour la première fois de la nouvelle mémoire vidéo GDDR7.

Annoncées lors de la keynote du 6 janvier de Jensen Huang, patron de Nvidia, les cartes graphiques Blackwell de Nvidia seront sans doute lancées dans la foulée et l'on a déjà une idée de la disponibilité de la RTX 5080.

Selon le média HKEPC, la carte graphique GeForce RTX 5080 débarquera sur les marchés le 21 janvier 2025. Cette date ne vaut sans doute que pour ce GPU particulier, les RTX 5090 et RTX 5070 Ti attendues à ses côtés ayant probablement leur propre date de lancement.

Pas de concurrence directe sur le créneau

Le timing est pertinent avec les habitudes de Nvidia d'une commercialisation 15 jours environ après l'annonce officielle de ses produits. Ce sera l'occasion de lancer une puissante solution organisée autour du GPU GB203-400 de 10 752 coeurs CUDA accompagné de 16 Go de mémoire GDDR7.

La série Radeon RX 8000 d'AMD ne cherchant pas à concurrencer Nvidia en haut de gamme, la carte graphique RTX 5080 de Nvidia ne devrait pas rencontrer de forte résistance sur le marché et le seul réel adversaire pour ses ventes pourrait être son tarif.