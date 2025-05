Les cartes graphiques Nvidia pourraient prochainement connaître une augmentation de tarif alors que le marché risque d'affronter des vents contraires. La dernière grande augmentation date de la pénurie des composants du début des années 2020 qui avait artificiellement fait monter les tarifs et en réduisant les volumes disponibles.

Cette fois, ce sont les hausses de coûts liés à la hausse des droits de douane voulue par Donald Trump et la relocalisation d'une partie de la production réalisée par TSMC aux Etats-Unis, qui risquent de modifier les grilles tarifaires.

Produire dans les usines en Arizona de TSMC coûtera plus cher que sur ses sites taiwanais, entre coût du travail et approvisionnement plus onéreux, ce qui se répercutera forcément sur les prix finaux.

De multiples difficultés qui augmentent les tarifs

Même sans cela, les cartes Nvidia GeForce RTX 50 sous architecture Blackwell restent généralement difficiles à trouver et proposées à des tarifs élevés quand elles ne sont pas préemptées par les scalpers et revendues au prix fort.

Nvidia doit aussi composer avec le blocage des ventes de ses accélérateurs IA Nvidia H20 en Chine, taillés pour ce marché mais devenus trop puissants aux yeux de l'administration Trump.

En attendant de proposer une variante moins puissante durant l'été, la firme a annoncé une dépréciation de 5,5 milliards de dollars de commandes annulées sur le premier trimestre 2025. Cette situation particulière l'obligera sans doute à revoir son fonctionnement et à revoir ses grilles tarifaires sur l'ensemble de ses produits.

Selon Tom's Hardware, les prix des cartes graphiques gaming pourraient augmenter de 5 à 10% dans les prochains mois tandis que les accélérateurs IA risquent de grimper de 15%.

Louvoyer avec les restrictions US pour rester en Chine

Jensen Huang, PDG de Nvidia, n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de trouver des accords pour conserver un accès vers le marché chinois et tenter de s'adapter aussi vite que possible aux nouvelles contraintes.

Sa grande crainte est de voir le champion chinois Huawei occuper l'espace laissé vacant avec ses propres produits et induire un changement d'écosystème qu'il ne sera plus possible ensuite de renverser, entre préférence nationale et méfiance envers les produits d'origine américaine, alors même qu'un projet de loi envisage d'imposer une traçabilité des GPU et accélérateurs IA pour stopper le contournement de l'embargo américain.

Il reste à voir si la pause dans la guerre des tarifs douaniers entre les Etats-Unis et la Chine, certes limitée pour le moment à 90 jours, pourra au contraire apaiser les tensions commerciales et tirer vers le bas le coût des composants.