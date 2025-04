Les Etats-Unis empêchent depuis plusieurs années l'exportation de leurs composants IA les plus puissants vers la Chine pour freiner ses progrès et éviter de rivaliser avec ses propres technologies.

Officiellement, c'est une question de sécurité nationale avec la volonté d'empêcher la Chine d'utiliser ces composants dans des projets militaires ou de surveillance de masse contre des minorités.

Plus largement, une guerre économique et technologique est engagée entre les deux nations et elle se manifeste notamment dans les technologies de gravure les plus fines et l'accès aux meilleurs composants.

Arrêt des exportations de Nvidia H20, une erreur ?

Mais cette stratégie à double tranchant : en ne pouvant plus accéder aux puces américaines, la Chine tend à développer ses propres composants avec le risque à terme de pouvoir se passer des technologies occidentales.

En bloquant les ventes de l'accélérateur IA Nvidia H20, très demandé en Chine car jusqu'à présent dans les limites de performances tolérées, les Etats-Unis ont sans doute voulu frapper un grand coup.

Mais outre le fait que cela crée un trou de trésorerie de plus de 5 de milliards de dollars pour Nvidia en pertes de commandes (AMD n'est pas en reste avec près d'un milliard de dollars de manque à gagner avec ses propres accélérateurs IA), cela incite plus que jamais la Chine à développer des alternatives.

Quelques jours seulement après l'annonce du blocage des exportations du composant Nvidia H20, le géant chinois Huawei a dévoilé sa puce Ascend 920 présentée comme tout aussi performante.

Comme le craint Jensen Huang et la direction de Nvidia qui a placé Huawei dans la liste de ses concurrents dangereux, le groupe chinois pourrait bien profiter des sanctions économiques américaines pour devenir le fournisseur principal des composants IA des entreprises chinoises revigorées par le succès de l'IA DeepSeek.

Ascend 920, la rispote de Huawei

La puce Ascend 920 reste gravée en 6 nm mais revendique une performance de plus de 900 TFLOPS tout en profitant d'une bande passante de 4 To/s en exploitant de la mémoire rapide HBM3.

Elle dispose même d'une variante Ascend 920C spécialement optimisée pour les modèles d'IA de type MoE (Mixture of Experts) comme DeepSeek avec des progressions de performances de plus de 30% par rapport à la génération précédente.

Certes, la puce de Huawei n'est pas aussi optimisée et consomme beaucoup plus d'énergie que sa contrepartie produite par Nvidia mais elle aura l'avantage d'être seule disponible en Chine et le groupe chinois attendait sans doute le bon moment, c'est à dire le prochain durcisssement des restrictions américaines, pour la dégainer.

Huawei / Nvidia : le grand remplacement ?

Plusieurs experts estiment déjà que les restrictions américaines font en réalité le jeu de la Chine et que les Etats-Unis ne pourront plus récupérer les parts de marché perdues une fois les fournisseurs locaux de puces IA bien installés sur le marché.

Les Etats-Unis ont bien obtenu des concessions de TSMC pour faire installer des sites de production de puces gravées en 2 nm aux Etats-Unis mais la perte de l'immense marché chinois pour les débouchés des entreprises américaines risque d'être préjudiciable.

Car installer des usines ne suffit pas. Il faut disposer de fournisseurs à proximité, de ressources (la Chine a commencé à bloquer en retour ses exportations de terres rares et de métaux stratégiques) et d'une main d'oeuvre qualifiée suffisante, et encore moins avec les politiques anti-immigration voulues par Donald Trump.

Jusqu'à présent, la Chine était surtout l'usine mondiale servant à produire les composants imaginés aux Etats-Unis et ailleurs. En coupant ce flux, cela lui donne l'occasion de pousser la conception de ses propres puces en lui assurant la double casquette de concepteur et de producteur, ce dont elle n'avait pas forcément besoin quand des composants US plus performants étaient encore disponibles.

En menant une guerre aveugle contre la Chine, Le nouveau président des Etats-Unis est donc peut-être en train de lui apporter les conditions qui vont lui permettre de s'émanciper.