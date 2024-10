Profitant de la très forte demande pour les accélérateurs graphiques destinés à faire tourner les grands modèles d'intelligence artificielle et alors que se joue une véritable course à l'armement entre les spécialistes de l'IA, le groupe Nvidia a connu une croissance fulgurante ces deux dernières années.

Ses accélérateurs A100 (Ampere), H100 (Hopper) et désormais B100 / B200 sous architecture Blackwell lui ont permis de s'offrir une position largement dominante sur le marché, à peine entamée par l'arrivée plus tardive d'autres acteurs comme AMD et Intel, tant le marché est vaste et la demande insatiable.

Nouveau record de valorisation

Après une période d'accalmie et de montée des doutes sur le maintien de la croissance de l'IA, le cours de Nvidia a connu une nouvelle embellie de plus de 2% le portant à un nouveau record de 138 dollars.

Le cours est en hausse de 180% depuis le début de l'année et est neuf fois au-dessus de sa valeur de début 2023, rapporte CNBC, ce qui témoigne de l'importance de la demande pour des composants IA devenus le nerf de la guerre qui se joue entre LLM, en attendant l'arrivée des superintelligences générales.

Nvidia atteint désormais une valorisation boursière record de 3400 milliards de dollars qui lui permet de repasser devant Microsoft (autre groupe profitant de la croissance de l'IA mais via ses infrastructures cloud) et de talonner Apple, toujours en tête des valorisations avec 3550 milliards de dollars.

Effet Blackwell

Les premiers accélérateurs Blackwell commencent à être livrés en ce dernier trimestre 2024 mais le gros des revenus sera généré l'an prochain, ce qui assure la firme d'une nouvelle poussée de croissance en 2025. Au point de surpasser Apple dans quelques mois ?

Nvidia H100

Parallèlement, Blackwell sera au coeur de sa prochaine génération de cartes graphiques gaming Geforce RTX 50, un marché que domine également Nvidia, avec une présentation officielle attendue pour le salon CES 2025 de Las Vegas en janvier prochain.

Mais ce segment est désormais presque anecdotique dans les revenus de la firme, tant les composants d'intelligence artificielle ont pris de place dans son modèle économique.