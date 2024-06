La course à l'IA que se livrent startups et grands groupes nécessite de grandes quantités d'accélérateurs IA rassemblés dans des datacenters qui fleurissent un peu partout, posant des problématiques de consommation des ressources.

Le groupe Nvidia s'est lancé tôt dans la production de ces accélérateurs IA, devenant le fournisseur de référence de bon nombre de grandes entreprises qui s'arrachent ses produits : A100, H100 / H200 et bientôt B100 / B200.

Ce contexte a donné des ailes à la valorisation boursière de Nvidia qui connaît une progression très rapide. De 1000 milliards de dollars au printemps 2023, la firme a atteint les 2000 milliards de dollars au début de l'année 2024 et a continué d'accélérer depuis.

Devant Apple, pas loin derrière Microsoft

Avec un nouveau coup de chaud sur son cours qui a progressé de 5% ce mercredi, Nvidia vient de passer le cap des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, laissant derrière elle Apple, la première entreprise qui avait atteint cette valeur avant de redescendre suite aux problèmes de ventes de l'iPhone en Chine.

Nvidia B200 avec architecture Blackwell

La firme spécialiste des GPU entre ainsi dans un club très fermé en devenant la deuxième entreprise la plus valorisé et n'est plus qu'à quelques encâblures de Microsoft, positionnée à 3150 milliards de dollars et qui fait la course en tête.

Il ne lui a donc fallu que trois petits mois pour passer de 2000 milliards à 3000 milliards de valorisation, signe de l'euphorie qui se joue sur le marché de l'intelligence artificielle.

Une actualité IA très riche

Rien ne semble pouvoir arrêter la croissance de Nvidia pour le moment et les observateurs n'ont guère de doute qu'elle pourra rattraper Microsoft qui fait partie des entreprises passant de très larges commandes pour ses accélérateurs IA.

Et ce d'autant plus que Nvidia se prépare à diviser ses actions dans un ratio de 10 pour 1, ce qui devrait encore attirer les investisseurs.

Le mois de mai a été riche en annonces autour de l'intelligence artificielle, que ce soit chez OpenAI pour ChatGPT ou Google avec Gemini, tandis que de nombreux acteurs font rapidement évoluer leurs modèles d'IA du côté d'Anthropic (Claude), xAI (Grok) ou chez les français Mistral AI.