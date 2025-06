Le salon Computex 2025 fin mai aurait pu être l'écrin pour une annonce d'une première plate-forme matérielle conçue par Nvidia et MediaTek venus s'inviter sur le segment des processeurs pour PC portables et AI PC.

L'événement a été riche en annonces mais finalement rien sur ce thème malgré la rumeur de l'existence d'une intrigante puce Nvidia N1 / N1X qui pourrait correspondre à ce signalement.

Qu'à cela ne tienne, le segment des processeurs ARM pour PC, aux mains d'Apple côté Mac et de Qualcomm pour les PC Windows, est à conquérir, eux-mêmes essayant de prendre des parts de marché aux processeurs Intel et AMD sous architecture x86.

Nvidia / MediaTek et l'APU mystère

Selon le Taiwan Economic Daily, Nividia et MediaTek auraient bien un projet en commun sous la forme d'un APU pour PC portable gaming, avec un processeur ARM et une partie graphique sous architecture Blackwell.

Cet APU gaming pourrait faire une première apparition sur des PC de la gamme Alienware de DELL, précise encore la publication. L'annonce de cette plate-forme pourrait intervenir en fin d'année mais la plate-forme serait, au moins dans sa forme originelle, réservée aux machines de DELL.

Ce partenariat exclusif, qui limite certes l'accès et la disponibilité de la puce pour le public, pourra permettre de tester le marché avant de s'étendre à d'autres fabricants de PC.

Un jeune marché encore facile à tenter de conquérir

Le nouvel APU garde encore la majeure partie de ses secrets concernant ses caractéristiques et ses performances. S'agit-il bien des puces Nvidia N1 et N1X aperçues dans des listings précédemment ou d'un autre projet, c'est encore le mystère.

Nvidia sait faire ses propres processeurs ARM, comme le montre le CPU Grace ou le mini-PC IA DGX Spark, mais MediaTek a une longue expertise sur le terrain des processeurs ARM pour smartphones et chromebooks. Se concentrer sur la partie GPU peut aider à avancer plus vite et occuper le segment rapidement.

C'est aussi une occasion en or pour investir ce segment largement dominé jusqu'à présent par Intel et AMD et leurs solutions x86. L'essor des AI PC et la quête de diversité pour sortir de cette option dominante font que le timing est idéal pour l'un comme pour l'autre.