Au Computex 2025 fin mai, beaucoup d'observateurs sont restés sur leur faim après la conférence de presse de Nvidia. Si les annonces ont été nombreuses autour de l'intelligence artificielle, rien n'a été dit sur une éventuelle stratégie qui amènerait le groupe plus avant sur le segment des processeurs ARM.

Nvidia n'est pas étrangère au développement de processeurs ARM, à l'image de sa puce Grace associée à ses GPU, comme le récent ensemble Grace Blackwell que l'on trouve dans le mini-PC IA Nvidia DGX Spark, et la firme avait même tenté de racheter (sans succès) l'entreprise britannique éponyme en promettant des synergies et des produits innovants.

Que cache la dénomination N1X ?

Si elle n'a pas pu déployer cette stratégie, l'intérêt grandissant pour les processeurs ARM dans de nouveaux domaines comme les PC portables ne peut que l'intéresser. Depuis plusieurs mois circule la rumeur du développement de processeurs N1 et N1X dont on attend de connaître les qualités.

Bonne nouvelle, la puce Nvidia N1X a fait une apparition dans le benchmark Geekbench, permettant d'avoir une idée de ses performances CPU. Il est présenté avec 20 threads, ce qui suggère un point commun avec la superpuce GB10 du DGX Spark.

Nvidia DGX Spark avec GB10, le précurseur du Nvidia N1X ?

Cela signifierait en effet qu'elle embarque 10 coeurs ARM Cortex-X925 et 10 coeurs ARM Cortex-A725 de dernière génération. La cadence indiquée via le benchmark est de 2,81 GHz mais elle pourrait être bien plus importante (jusqu'à 4 GHz) dans la version finalisée.

La configuration testée est présentée avec 119 Go de RAM qui correspondent potentiellement à 128 Go de mémoire (comme la puce GB10) ou à une erreur d'identification de la quantité exacte de RAM.

Une déclinaison grand public de la superpuce GB10 ?

Le système testé est composé d'une carte mère HP 8EA3 avec Linux Ubuntu à bord et les benchmarks produisent des scores de 3096 points en test single core et 18837 points en test multicore, ce qui le placerait déjà en bonne position parmi les processeurs du moment.

Il reste toutefois à connaître la configuration du GPU, non détaillée dans ce benchmark. Sera-t-il aussi richement doté que celui du GB10 et ses 6144 coeurs CUDA Blackwell ? Mystère.

Le processeur Nvidia N1X pourrait se retrouver des systèmes Linux aussi bien que Windows ARM. La première détection du processeur était associé à une gamme de PC Lenovo Yoga 2 en 1.