Le partenariat entre le géant des semi-conducteurs Nvidia et le pionnier de l'intelligence artificielle OpenAI semblait sur le point de subir un coup d'arrêt. Des informations faisaient état de doutes internes concernant un accord monumental, initialement annoncé en septembre, pouvant atteindre 100 milliards de dollars.

Ce pacte visait à fournir à OpenAI la puissance de calcul nécessaire pour conserver son avance dans une course à l'IA de plus en plus disputée.

La rumeur d'un accord en suspens

Un rapport du Wall Street Journal a jeté le trouble, suggérant que les négociations avaient calé. Selon des sources proches du dossier, des voix au sein de Nvidia auraient exprimé des réserves sur l'ampleur et les modalités de l'investissement. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aurait lui-même souligné en privé le caractère non contraignant de l'accord initial.

Des critiques sur l'approche commerciale d'OpenAI et des inquiétudes face à la concurrence féroce de Google et Anthropic auraient également été formulées par le dirigeant.

Ces éléments laissaient entrevoir une potentielle redéfinition majeure de la collaboration entre deux des acteurs les plus influents de l'écosystème technologique.

La réponse cinglante de Jensen Huang

Face à ces allégations, la réaction ne s'est pas fait attendre. En déplacement à Taipei, Jensen Huang a publiquement qualifié ces informations de "non-sens". Loin de confirmer une rupture, il a réaffirmé avec force sa confiance en OpenAI et en son dirigeant, Sam Altman.

"Nous allons faire un énorme investissement dans OpenAI", a-t-il déclaré aux journalistes. Il a ajouté : "Je crois en OpenAI. Le travail qu'ils accomplissent est incroyable. C'est l'une des entreprises les plus importantes de notre époque".

Cette déclaration a radicalement changé la perception de la situation, passant d'une crise potentielle à une simple renégociation des termes.

Quel avenir pour le partenariat ?

Si le chiffre de 100 milliards de dollars semble désormais écarté, l'engagement de Nvidia reste indéfectible. L'investissement, qui pourrait être le plus important jamais réalisé par l'entreprise, se concrétisera dans le cadre de la nouvelle levée de fonds d'OpenAI. Le montant précis, cependant, sera dévoilé par Sam Altman lui-même.

Cette séquence met en lumière la dépendance mutuelle des deux entités. OpenAI a un besoin critique des puces avancées de Nvidia pour entraîner ses modèles, tandis que Nvidia bénéficie de la demande insatiable générée par les pionniers de l'IA.

D'autres géants comme Amazon sont également en lice pour investir des sommes colossales, confirmant que la bataille pour s'allier au créateur de ChatGPT est loin d'être terminée.