Si Apple a relancé le sujet des processeurs ARM pour ordinateurs portables avec ses solutions Apple Mx pour Mac et MacBook, le groupe Qualcomm a profité de son partenariat avec Microsoft autour de Windows et de son savoir-faire dans la conception de puces ARM sur smartphones pour développer de nouvelles gammes de processeurs ARM Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus destinés à de nouvelles générations de PC portables entrant dans la catégorie des AI PC, c'est à dire intégrant un NPU pour les tâches d'intelligence artificielle.

Sur le salon CES 2025, la firme de San Diego poursuit cette offensive en dévoilant une lignée de processeurs Snapdragon X dont les performances sont en phase avec des machines qui pourront être vendues à un tarif autour de 600 dollars, contre plus de 1000 dollars pour Snapdragon X Elite et autour de 800 dollars pour Snapdragon X Plus, ce qui constituait un frein à l'adoption et à la généralisation des PC portables ARM auprès du public.

Après les PC portables ARM, première incursion dans les PC de bureau

Le monde x86 ayant réagi avec des processeurs pour PC portables plutôt performants comme les processeurs Lunar Lake d'Intel et les Ryzen AI 300 d'AMD, la conquête du marché s'annonce plus compliquée que prévu, d'après certains analystes, même si plus de 60 développements de PC portables avec Copilot+ et processeur ARM sont en cours. Et de nouveaux segments sont à conquérir.

Comme on le sentait venir, Qualcomm veut maintenant proposer ses processeurs Snapdragon X dans des PC de bureau. Ce point de départ passe plus exactement par les mini-PC.

Ce format compact, capable de faire tourner Windows on Snapdragon et de profiter des performances IA grâce au NPU intégré, veut séduire autant les développeurs et entreprises que les consommateurs.

Deux premiers PC fixes Snapdragon chez Lenovo

Cela signifie aussi que le matériel devra disposer de ressources aussi bien pour les tâches de productivité que pour le divertissement. La plate-forme Snapdragon X joue justement de cette polyvalence et Qualcomm peut compter sur deux premiers mini-PC signés Lenovo pour lancer la tendance.

Le premier est le Lenovo ThinkCentre neo 50q QC avec plate-forme Snapdragon X Plus ou Snapdragon X et NPU de 45 TOPS pour l'IA. Avec son format 1L en plastique recyclé, ses ports USB, HDMI et DisplayPort, il veut offrir une alternative ARM et riche en IA tout en restant discret, efficace et flexible dans ses usages.

Le mini-PC sera disponible dès le mois de février avec un tarif démarrant à 849 dollars.

Le second est le Lenovo IdeaCentre Mini x (1L, 10) sous Windows 11 avec SoC Snapdragon X Plus ou Snapdragon X avec jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage, plus spécifiquement destiné aux créatifs et aux professionnels avec le support de Copilot+.

Il embarque la connectivité sans fil WiFi 7 et dispose de ports USB 3.2 Gen2, USB-C (USB 4.0), HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a. Il offre une conception modulaire et promet un fonctionnement silencieux avec ses deux ventilateurs pour refroidir l'ensemble.

Ce modèle sera lancé durant le printemps 2025 au prix de départ de 660 dollars en version Snapdragon X.

Il reste à voir comment seront perçus ces premiers mini-PC et PC de bureau fonctionnant avec un processeur ARM et s'ils seront capables de se faire une place sur un segment encore presque totalement dominé par x86.