Le groupe Nvidia profite à plein de l'essor du marché de l'intelligence artificielle en étant l'un des plus gros fournisseurs de composants électroniques dédiés. Depuis plusieurs trimestres, la firme connaît une croissance exceptionnelle portée par la vente d'accélérateurs graphiques IA.

Le troisième trimestre n'a pas fait exception à cette tendance et a même profité d'un effet supplémentaire avec les achats compulsifs des entreprises chinoises avant le durcissement des restrictions commerciales annoncé en octobre et effectif à partir du mois de novembre.

Des résultats record, des investisseurs chafouins

Et justement, malgré les résultats financiers époustouflants, le cours de Nvidia s'est affiché à la baisse de 4%, signalant la défiance des investisseurs et leur manque de confiance dans les perspectives.

Le chiffre d'affaire est triplé par rapport à l'année dernière, lui permettant d'atteindre 18,12 milliards de dollars, dont l'essentiel (plus de 14 milliards de dollars) provient de son activité datacenter comptant les accélérateurs IA.

La division des GPU gaming GeForce n'a pas démérité et profite d'une solide croissance de 15% mais ne pèse que 2,8 milliards de dollars dans l'activité de Nvidia.

Encore de belles perspectives mais...

L'entreprise conserve de solides perspectives et s'attend à un quatrième trimestre atteignant environ 20 milliards de dollars de revenus tout en essayant d'expliquer qu'elle a la capacité de retrouver ce qu'elle ne gagnera plus avec la Chine sur d'autres marchés et dans d'autres activités.

En lui faisant perdre quelque 40 milliards de dollars de valorisation boursière, les investisseurs semblent plus dubitatifs sur les conséquences de la femerture de l'accès au marché chinois, malgré les efforts de Nvidia pour adapter ses produits en fonction des restrictions imposées et continuer de garder un pied en Chine.

Tout en préparant de nouveaux composants à destination du marché chinois, Nvidia a également présenté un nouvel accélérateur graphique IA Nvidia H200 offrant plus de mémoire, en attendant de dévoiler une nouvelle architecture graphique Blackwell l'an prochain qui poussera encore haut les performances.