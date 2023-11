La stratégie de sanctions commerciales américaines contre la Chine concernant le secteur des semi-conducteurs en vue de freiner sa progression technologique arrive peut-être à un tournant.

Observant que l'Empire du Milieu est plus ou moins capable d'aller au-delà des restrictions qui lui sont imposées en matière de gravure de puces électronqiues, des mesures renforcées entrent en vigueur ce mois-ci, bloquant l'exportation de composants IA et de GPU de Nvidia jusqu'à présent autorisés.

Le groupe américain tente déjà d'y remédier en préparant de nouveaux composants aux configurations allégées qui pourront toujours être proposés en Chine, dans un effort pour n'être pas coupé de ce très précieux marché pour sa croissance.

Faire du stock en attendant les composants chinois

Dans le même temps, les entreprises chinoises ont anticipé le durcissement des positions des Etats-Unis en récupérant de larges stocks d'accélérateurs IA Nvidia H800.

Le groupe chinois Tencent a ainsi indiqué disposer de puces d'intelligence artificielle pour au moins 18 mois. Les nouvelles restrictions US ne devrait donc pas avoir d'impact majeur sur la firme avant un bon moment.

D'autres entreprises chinoises en vue ont fait de même et la stratégie n'a pas changé par rapport à 2020 quand le géant Huawei récupérait frénétiquement l'équivalent de deux années de besoins en puces mobiles avant la mise en place de l'embargo.

Ce qui va changer en revanche, c'est que les entreprises chinoises n'espèrent plus une amélioration de la situation vis à vis des Etats-Unis qui assurerait un retour à la normale mais comptent sur les deux années à venir pour voir émerger des alternatives de composants IA purement chinois qui leur permettront de se passer des approvisionnements occidentaux.

La Chine peut-elle s'émanciper ?

De leur côté, les grands fondeurs chinois comme SMIC ont multiplié les achats de machines de lithographie pour renforcer leurs capacités mais aussi disposer d'un large stock de pièces détachées qui leur permettra de ne pas être trop handicapés par les mesures américaines tout en développant leurs propres techniques de gravure.

Et c'est bien le scénario redouté d'une indépendance technologique de la Chine vis à vis des techniques et produits occidentaux qui commence à se profiler, même si cela demandera encore des années.

La Chine dispose de la main d'oeuvre et des capitaux pour accomplir cette révolution et la rupture des liens commerciaux accélère les efforts en ce sens. L'architecture open source RISC-V sera-t-elle au coeur de cette transition ? Certains parlementaires américains s'en inquiètent déjà et y voient un moyen de contourner les restrictions mises en place et une possibilité pour la Chine de s'affranchir des contraintes qui lui sont imposées et qui pourraient bien ne la freiner que pour mieux la faire rebondir.