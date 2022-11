Il y a quelques jours, certains utilisateurs de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4090 partageaient des photos inquiétantes de leur matériel sur la toile.

Des clichés présentaient ainsi le connecteur 12VHPWR de leur carte complètement fondu. Dans une utilisation pourtant normale, les cartes ont rapidement surchauffé au point de faire flamber le connecteur.

Les adaptateur pointés du doigt

La connectique 12VHPWR était immédiatement pointée du doigt avant que certaines analyses évoquent plutôt un problème d'adaptateur. La connectique n'était pas encore répandue, les fabricants de cartes graphiques se voient contraints de livrer un adaptateur 16 pins vers 12VHPWR. Mais il s'avère que tous les adaptateurs ne proposent pas la même qualité de fabrication.

Ainsi, les adaptateurs 150V proposent une soudure des connectiques par lot, et sont de fait plus (trop) rigides pour subir des angles trop importants, contrairement aux modules 300V dont les câbles sont soudés un à un. En imposant un angle trop important au connecteur (afin de faire rentrer le tout dans sa tour PC), les adaptateurs 150V peuvent ainsi poser problème. La bonne nouvelle est également que ces adaptateurs 150V seraient minoritaires sur le marché.

On pensait ainsi avoir résolu le mystère... Mais finalement, la problématique est bien plus profonde et inquiétante...

Un problème plus profond ?

Récemment, un utilisateur de Facebook a partagé un cliché non plus d'un adaptateur, mais d'un câble 12VHPWR 16 pins ayant fondu de la même façon que celle évoquée plus haut. En utilisant directement un câble et plus un adaptateur, on pensait que le problème serait évité, ce n'est visiblement pas le cas...

Cela relance le débat autour de la responsabilité de ces cas de surchauffe et le connecteur 12VHPWR déjà très impopulaire devrait à nouveau se retrouver sur le feu de critiques nourries... Nvidia n'a toujours pas rendu les conclusions de son enquête, la marque avait demandé aux fabricants tiers à récupérer les cartes graphiques concernées par ces surchauffes.

Difficile donc pour les joueurs de miser sereinement sur la RTX 4090 d'autant que la carte est difficilement trouvable et donc peu disponible en échange standard, et ce, malgré un prix colossal de plus de 2000 euros.