Nvidia a lancé les hostilités dès le mois de janvier en commercialisant ses premières cartes graphiques GeForce RTX 5090 et RTX 5080 exploitant la nouvelle architecture Blackwell après leur officialisation durant le salon CES 2025 de Las Vegas.

Ces modèles seront sans équivalent chez la concurrence, lui laissant la totalité du segment haut de gamme. C'est plutôt sur le milieu et l'entrée de gamme que les batailles commerciales se joueront.

La RTX 5070 décalée de février à mars

La firme doit poursuivre son effort en lançant la RTX 5070 Ti à la fin du mois de février pour occuper le segment de milieu de gamme et elle devrait être accompagnée d'une RTX 5070 qui sera proposée au prix de 549 dollars. Dans le même temps, AMD doit lancer ses propres GPU gaming Radeon RX 9070 / Radeon RX 9070 XT début mars.

L'entreprise en a dévoilé les grandes lignes en parallèle de l'officialisation de son architecture graphique RDNA 4 mais elle doit encore en détailler les caractéristiques et préciser les prix.

Or, il se murmure que AMD attend la commercialisation de la RTX 5070 pour affiner sa stratégie de commercialisation. Selon plusieurs sources, Nvidia pourrait jouer la montre et décaler la date de disponibilité sa carte graphique au mois de mars pour déstabiliser son concurrent.

Problème technique ou manoeuvre stratégique ?

Nvidia pourrait ainsi utiliser l'argument du prix pour casser la dynamique et l'intérêt de la Radeon RX 9070 XT concurrente qui s'annonce proche en performances de la RTX 4080 Super.

L'autre raison potentielle d'un décalage de la sortie de la RTX 5070 peut venir d'un problème identifié à la dernière minute (après tout, même les RTX 5090 ne sont pas épargnées par les défauts de jeunesse) ou la volonté de constituer du stock au lancement sachant que la concurrence sera plus sévère sur ce segment.

L'analyste Ming-Chi Kuo évoque de son côté des soucis de production qui rendent les RTX 5090 et RTX 5080 rares et vont décaler le lancement de la RTX 5070 à mars et celui de la RTX 5060 à avril (les deux cartes graphiques utilisent le même GPU GB205), avec le risque de rupture de stock immédiate dès leur arrivée sur le marché.

Dernier souci à régler ou antique guerre commerciale entre Nvdia et AMD, il faudra donc peut-être un peu de patience avant de mettre la main sur les cartes graphiques RTX 5070.