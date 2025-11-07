Une rumeur persistante, née d'une pénurie de mémoire GDDR7, suggère que Nvidia pourrait annuler ou retarder le lancement de sa très attendue série de cartes graphiques GeForce RTX 50 SUPER.

Cette situation pourrait également entraîner une augmentation des prix des modèles RTX 50 actuels, plaçant les joueurs face à un dilemme.

Prévue pour le début de l'année 2026, cette série était perçue comme la réponse aux critiques concernant la quantité de mémoire vidéo (VRAM) sur certains modèles de la série RTX 50.

La promesse était simple : plus de performances et surtout, plus de mémoire pour les jeux AAA de plus en plus gourmands.

La GDDR7, le grain de sable dans l'engrenage ?

Le cœur du problème réside dans un composant bien spécifique : les modules de mémoire GDDR7 de 3 Go. Selon une rumeur persistante lancée par le compte X Uniko's Hardware, une pénurie "folle" de ces puces empêcherait leur intégration sur le marché grand public.

C'est précisément ce composant qui devait permettre à Nvidia d'offrir une augmentation spectaculaire de 50 % de la VRAM sur ses modèles SUPER. Par exemple, la RTX 5070 SUPER devait passer de 12 Go à 18 Go de VRAM.

Ces modules de 3 Go, actuellement produits en masse quasi exclusivement par Samsung, seraient redirigés vers des produits à plus forte marge. On pense notamment aux cartes professionnelles RTX 6000 Blackwell ou aux versions pour ordinateurs portables de la RTX 5090, des marchés bien plus lucratifs pour le géant vert.

Une hausse des prix à prévoir pour les cartes actuelles ?

La rumeur indique que la tension sur la production affecte également les modules GDDR7 de 2 Go qui équipent les cartes graphiques RTX 50 déjà sur le marché. La demande explosive du secteur de l'intelligence artificielle pour des mémoires comme la HBM ou la DDR5 sature les lignes de production, qui sont partagées avec la GDDR7.

Cette situation ferait grimper le coût des composants pour Nvidia et ses partenaires comme Asus, Gigabyte ou MSI. En conséquence, il est fort probable que le prix des GeForce RTX 5080, 5070 Ti et 5070 augmente très prochainement, mettant fin à la période de stabilité, voire de légère baisse, observée depuis leur lancement.

Annulation pure et simple ou simple report ?

Faut-il pour autant enterrer définitivement la série SUPER ? Certains analystes restent prudents. Ils rappellent que Nvidia a déjà procédé à des lancements de produits en dépit de stocks très limités par le passé.

Une annulation totale semble donc peu probable, d'autant que la concurrence, bien que distancée, reste présente. Un report à plus tard en 2026 ou un lancement échelonné des différents modèles semble une hypothèse plus crédible.

Quoi qu'il en soit, cette incertitude crée une fenêtre d'opportunité potentiellement courte pour les joueurs qui hésitaient. Si la rumeur se confirme, le moment actuel pourrait être la dernière chance d'acquérir une carte graphique de la série 50 à son prix de vente conseillé avant une potentielle flambée des tarifs.