Jensen Huang, PDG de Nvidia, confirme une passation de pouvoir historique : son entreprise est devenue le client numéro un du fondeur TSMC, surpassant Apple.

Cette bascule, alimentée par l'insatiable demande en puces pour l'IA, redessine les alliances stratégiques et pourrait coûter cher à la firme de Cupertino, qui perd ainsi son statut privilégié.

Cette déclaration, presque anecdotique dans son ton, met fin à une décennie de règne d'Apple. Depuis l'avènement de l'iPhone, la firme de Cupertino monopolisait une part colossale de la production du fondeur taïwanais, s'assurant par là même un traitement de faveur et un accès prioritaire aux technologies les plus avancées.

L'IA, le moteur d'une croissance sans précédent

Le renversement de situation s'explique par une nouvelle dynamique économique en évolution rapide. Alors qu'Apple représentait environ 25% du chiffre d'affaires de TSMC en 2024 contre seulement 11% pour son rival, la tendance s'est radicalement inversée au cours de l'année 2025.

La raison tient en deux lettres : IA. La demande explosive pour les processeurs graphiques, essentiels à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, a fait bondir les revenus de Nvidia de manière spectaculaire.

Les chiffres sont éloquents et illustrent parfaitement ce basculement. Les revenus de la division Data Center de Nvidia ont même, pour la première fois, dépassé ceux de l'iPhone sur un trimestre clé de 2025.

Les entreprises du secteur de l'intelligence artificielle sont prêtes à dépenser des milliards pour acquérir ces puces, créant une demande quasi illimitée que Nvidia s'empresse de satisfaire en commandant massivement auprès de TSMC.

Quelles conséquences pour Apple ?

Perdre son statut de client numéro un n'est pas anodin pour la firme de Cupertino. Historiquement, Apple bénéficiait d'un accès prioritaire aux nœuds de gravure les plus fins et de conditions tarifaires avantageuses.

Ce traitement privilégié pourrait désormais être réservé à Nvidia, le nouveau poids lourd de l'écosystème.

Des rumeurs persistantes, bien que non confirmées officiellement, font déjà état d'une possible hausse des prix que TSMC chercherait à imposer à Apple. Face à la saturation des capacités de production due à l'IA, le fondeur taïwanais se retrouverait en position de force pour renégocier ses contrats.

Pour Apple, cela pourrait signifier des coûts de production plus élevés pour ses futurs iPhone et Mac, impactant potentiellement le consommateur final.

Un leadership durable ou un feu de paille ?

La domination actuelle de Nvidia est intrinsèquement liée au boom de l'intelligence artificielle. Tant que les géants de la tech investiront massivement dans la puissance de calcul pour leurs modèles, la position de Nvidia semble assurée.

Le groupe de Jensen Huang a su se rendre absolument indispensable sur ce marché qu'il a largement contribué à créer.

Cependant, la question de la pérennité de cette tendance se pose inévitablement. Si la bulle de l'IA venait à se dégonfler, laissant des centres de données suréquipés sans clients, la demande pour les GPU de Nvidia pourrait chuter brutalement.

Dans un tel scénario, le fondeur taiwanais redonnerait probablement à Apple sa place de premier client. L'avenir dira si cette nouvelle hiérarchie est gravée dans le silicium pour de bon.