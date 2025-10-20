La course à la suprématie dans l'intelligence artificielle vient de connaître un tournant majeur. Nvidia et son partenaire taïwanais TSMC ont officiellement célébré la sortie du premier wafer de production pour le GPU Blackwell de leur usine flambant neuve de Phoenix.

Cette réalisation concrétise l'effort de relocalisation de la production de puces sur le sol américain. L'administration Trump met la pression sur l'ensemble des acteurs, aux Etats-Unis et en dehors, pour regagner en indépendance de production vis à vis des semi-conducteurs.

Un jalon industriel et politique

Depuis des décennies, le schéma était immuable : les puces les plus sophistiquées, conçues aux États-Unis, étaient quasi exclusivement fabriquées à Taïwan. Cette dépendance a toujours été un point de friction pour Washington, conscient des risques géopolitiques dans la région.

La production de la puce Blackwell, le GPU le plus convoité pour l'IA, sur le sol américain est donc un aboutissement tangible. C'est le fruit des subventions massives du CHIPS Act et d'une pression politique renforcée sous l'administration Trump pour rapatrier les industries vitales.

La vision de la "réindustrialisation" en marche

Lors de l'événement commémoratif, Jensen Huang, le charismatique PDG de Nvidia, n'a pas caché sa satisfaction. "C'est un moment historique", a-t-il déclaré. Il a souligné que "pour la toute première fois dans l'histoire américaine récente, la puce la plus importante est fabriquée ici", liant directement cet accomplissement à la vision de "réindustrialisation" du président Trump.

L'objectif est double : recréer des emplois et, surtout, sécuriser la chaîne d'approvisionnement de l'industrie la plus critique au monde.

Un processus encore loin d'être 100 % américain

Il faut cependant tempérer cet enthousiasme. Le wafer produit en Arizona n'est que la matière première, la base sur laquelle les circuits seront imprimés. Une fois cette première étape critique achevée, les galettes doivent encore être expédiées à Taïwan.

Elles y subiront les phases finales d'assemblage et de test, un processus connu sous le nom de "packaging". La dépendance n'est donc pas encore effacée, mais la partie la plus avancée de la lithogravure est désormais maîtrisée en Amérique.

Quelles perspectives pour le site de Phoenix ?

L'usine de TSMC en Arizona ne se limitera pas aux puces Blackwell. Le site est destiné à produire des technologies de pointe, avec des finesses de gravure de deux, trois et quatre nanomètres, ainsi que les futures puces gravées en 1,6 nm (procédé A16).

Cette montée en puissance est essentielle pour répondre à l'appétit insatiable de l'industrie de l'IA et des centres de données. L'enjeu sera de savoir à quel rythme les prochaines étapes de la production seront elles aussi rapatriées, afin de boucler la boucle d'une souveraineté technologique pleinement retrouvée.