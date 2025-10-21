Plus de deux ans après l'implosion du submersible Titan d'OceanGate, qui a coûté la vie à cinq personnes en juin 2023,

les équipes de récupération ont retrouvé une pièce inespérée : la caméra externe de l'engin. À l'intérieur, intacte, une simple carte SD grand public qui a résisté à la pression colossale des profondeurs.

Comment la caméra et sa carte mémoire ont-elles survécu à l'implosion ?

L'appareil retrouvé est une caméra sous-marine de qualité professionnelle, une Rayfin Mk2 de la marque SubC, conçue pour résister à des profondeurs allant jusqu'à 6 000 mètres. Son boîtier en titane et sa vitre en saphir synthétique lui ont permis de survivre à l'implosion du Titan, qui s'est produite à environ 3 300 mètres.

The recovery teams found a hardened underwater camera in the wreckage of the Titan submersible, and inside the casing was an undamaged SD card. pic.twitter.com/QCOtdcS7dU — Scott Manley (@DJSnM) October 15, 2025





Si l'objectif a été pulvérisé et les circuits imprimés internes endommagés, la carte mémoire, une simple SanDisk Extreme Pro de 512 Go à environ 60 euros, a été retrouvée parfaitement indemne. Une preuve de la robustesse incroyable de ces petits supports de stockage.

Comment les enquêteurs ont-ils réussi à lire la carte ?

Retrouver la carte intacte était une chose, mais accéder à ses données chiffrées en était une autre. Le choc de l'implosion avait endommagé les connecteurs de la caméra, rendant toute lecture directe impossible. Il a fallu une collaboration entre le NTSB américain, le TSB canadien et le fabricant de la caméra, SubC, pour réussir à extraire les informations.





Les techniciens ont dû dessouder la puce NVRAM de la carte mère endommagée, qui contenait potentiellement les clés de chiffrement, puis créer une carte électronique "mère" de substitution pour pouvoir enfin lire l'image binaire de la carte SD.

Que révèlent les images et vidéos récupérées ?

La déception est à la hauteur de l'exploit technique. Les 12 photos et 9 vidéos UHD récupérées ne contiennent aucune image de la plongée fatale du 18 juin 2023. Le contenu le plus récent date de mai 2023, soit un mois avant le drame, et montre principalement des scènes à quai, des tests de matériel et des images d'un atelier à Terre-Neuve.





L'explication est simple : les enquêteurs ont découvert que la caméra avait été configurée pour enregistrer les données non pas sur la carte SD interne, mais sur un disque de stockage externe à bord du submersible. Ce dernier n'a, à ce jour, pas été retrouvé.

Foire Aux Questions (FAQ)

La caméra a-t-elle filmé l'implosion du Titan ?

Il est possible que la caméra ait enregistré des images lors de la dernière plongée, mais celles-ci n'étaient pas stockées sur la carte SD qui a été retrouvée. Elles ont probablement été enregistrées sur un ordinateur ou un disque dur externe à l'intérieur du submersible, qui a été détruit lors de l'implosion.

Pourquoi la carte SD a-t-elle survécu ?

La carte SD était protégée à l'intérieur du boîtier en titane de la caméra, qui est conçu pour résister à des pressions extrêmes (jusqu'à 6 000 mètres de profondeur). L'implosion du Titan ayant eu lieu à environ 3 300 mètres, le boîtier a tenu, protégeant ainsi la carte mémoire.

Quelle est la cause officielle de l'implosion du Titan ?

Le rapport final du National Transportation Safety Board (NTSB) américain a conclu que l'implosion était due à une défaillance catastrophique de la coque en fibre de carbone, qui n'a pas résisté à la pression immense des fonds marins. La conception de l'appareil a été jugée "critiquement défectueuse".