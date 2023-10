Service d'assistant vocal dédié à la Freebox, Ok Freebox a fait son apparition avec la Freebox Delta pour laquelle il demeure une exclusivité du Player Free Devialet. Il permet de piloter à la voix des services TV et multimédia de la Freebox, voire un peu plus.

Ok Freebox n'a pas trouvé son chemin dans la Freebox Pop et le Player Free Devialet a été mis en retraite anticipée en quittant l'offre commerciale de Free cette année. La surprise n'est alors pas totale d'apprendre désormais que le très discret service Ok Freebox va prochainement disparaître.

La date d'arrêt de Ok Freebox est fixée au 17 novembre. Afin de poursuivre le pilotage de la Freebox à la voix, Free aiguille vers l'assistant vocal Alexa d'Amazon qui était déjà proposé. Pour les abonnés concernés avec Freebox Delta, l'annonce de l'arrêt de Ok Freebox fait suite à la diffusion d'une mise à jour 1.5.0 du Player Free Devialet.

Avant la Freebox V9

L'échec de Ok Freebox n'est pas sans rappeler celui de Djingo du côté d'Orange, même si les ambitions étaient encore plus grandes. Pas simple de concurrencer Alexa d'Amazon ou Google Assistant… SFR propose également son propre assistant vocal Ok SFR introduit avec la SFR Box 8X.

La mise au rebut du service Ok Freebox intervient dans le contexte où Free se prépare à dévoiler une Freebox V9 avant la fin de cette année. Elle est susceptible de prendre la suite de la Freebox Delta dans le haut de gamme.

Faut-il y voir le signe que Free a aussi dans ses cartons une sorte de suite pour Ok Freebox ? Avec le renfort de l'intelligence artificielle qui intéresse tant la maison-mère Iliad ?