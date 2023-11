Maintenant que le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm est officialisé, le fabricant de smartphones OnePlus ne devrait pas tarder à dévoiler son nouveau smartphone de référence, le OnePlus 12.

Ces dernières années, la firme a eu tendance à révéler la version chinoise dès le mois de décembre et la variante internationale en début d'année, parfois à l'occasion du salon CES de Las Vegas.

Cette année est un peu particulière dans l'histoire de OnePlus puisque c'est celle des dix ans de la marque. Fondée en 2013 par Pete Lau et Carl Pei, l'entreprise a grandement évolué pour établir sa propre identité, entre sa surcouche OxygenOS et ses smartphones, d'abord flagship killer puis plus orienté vers le haut de gamme.

Le lancement du OnePlus 12 devrait ainsi se jouer le 10 décembre 2023, selon un teaser diffusé sur les réseaux sociaux chinois, avec un événement organisé à Shenzhen.

Snapdragon 8 Gen 3 à l'honneur

Le OnePlus 12 devrait reprendre les ingrédients du succès des précédents modèles avec un grand affichage AMOLED 6,7 pouces en résolution 2K et avec rafraîchissement dynamique de 120 Hz, à la luminosité renforcée.

OnePlus 12 (credit : OnLeaks / Smartprix)

A bord, il offrira la puissance du SoC Snapdragon 8 Gen 3 et sa compatibilité 5G étendue pour offrir des performances haut de gamme tout autant qu'une connectivité cellulaire et sans fil puissante.

Si le design ne devrait pas énormément évoluer par rapport au OnePlus 11, avec un grand bloc photo circulaire au dos, la configuration des capteurs va évoluer. Exit le module dédié au portrait de la version précédente, place à un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels qui assurera un zoom optique x3 et un zoom hybride jusqu'à x120.

Un capteur photo Sony haut de gamme

Le OnePlus 12 devrait aussi faire la part belle à un capteur photo principal haut de gamme de Sony, le module Sony IMX966 de 50 mégapixels, capable de capturer énormément de lumière en basse luminosité. Le tout s'accompagnera d'un ultra grand angle de 50 mégapixels.

OnePlus Watch 2 (credit : OnLeaks / MySmartPrice)

On évoque également pour ce smartphone une charge rapide filaire de 100W et une charge sans fil de 50W pour une batterie de capacité 5400 mAh.

L'événement des 10 ans pourrait dévoiler d'autres produits comme une montre connectée OnePlus Watch 2 dont le design et certaines caractéristiques ont fuité sur le Web il y a peu.