Le fabricant OnePlus dévoilera sous peu son nouveau smartphone premium OnePlus 12 dont les caractéristiques et le design ont déjà fuité depuis plusieurs mois.

La présentation officielle s'accordera avec les 10 ans d'existence de OnePlus qui seront fêtés début décembre et la firme confirme déjà en amont le design de son nouveau smartphone de référence grâce à des teasers diffusés sur le réseau social chinois Weibo.

OnePlus 12, et maintenant les photos teaser

Le OnePlus 12 devrait conserver en gros le même design que l'actuel OnePlus 11 avec un affichage OLED incurvé et un grand bloc photo circulaire fusionnant avec la tranche (design Black Hole).

La différence se jouera sur le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 embarqué et sur la nature des capteurs photo à l'arrière. OnePlus devrait troquer le capteur de 32 mégapixels pour optimiser les portraits pour un téléobjectif périscopique avec un zoom puissant, tout en conservant les avantages de son partenariat avec Hasselblad qui optimise la calibration des capteurs et propose un mode photo X Pan spécifique.

La marque aurait également modifié la position des antennes sur le OnePlus 12 afin d'assurer un fonctionnement optimal pour le gaming afin d'assurer les meilleurs débits et la plus grande sensibilité possible.

L'expérience OnePlus continue de se raffiner

Cela a été permis en déplaçant le slider d'alerte sur l'autre tranche, comme on peut le voir sur les images des teasers. Le slider était jusqu'à présent placé à proximité du bloc photo et il est maintenant sur la tranche opposé, remplacé par les boutons de volume et d'alimentation.

OnePlus 11 : le slider du côté du bloc photo

OnePlus 12, slider sur la tranche opposée au bloc photo

Le smartphone devrait toujours proposer une surcouche OxygenOS épurée et hautement personnalisable, posée sur l'OS mobile Android 14, diffusé par Google depuis le mois d'octobre.

La présentation officielle du OnePlus 12 est prévue pour le 5 décembre 2023 en Chine, suivie d'une présentation de la version internationale sans doute en tout début d'année prochaine, dès le mois de janvier.