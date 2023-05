Le fabricant OnePlus va avoir plusieurs modèles Nord à présenter en milieu de gamme ces prochains mois avant de faire revenir son smartphone premium sur le devant de la scène.

Le remplaçant du OnePlus 11 est encore loin mais le leaker Yogesh Brar affirme disposer de premières données sur un futur OnePlus 12 qui serait annoncé en Chine d'abord dès fin 2023 avant une annonce internationale au début de l'année prochaine.

Le prochain Snapdragon à bord

Le futur smartphone de référence devrait conserver un affichage OLED de 6,7 pouces, toujours avec résolution QHD / 2K et un rafraîchissement de 120 Hz. OnePlus devrait toujours reste fidèle à son partenariat avec Qualcomm en intégrant le processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 3 (référence SM8650).

OnePlus 11

On peut penser qu'il sera de nouveau parmi les premiers à confirmer l'utilisation de ce SoC mobile dès que Qualcomm l'aura annoncé en novembre ou décembre 2023. Cela lui apportera une compatibilité WiFi 7 et Bluetooth 5.3, ainsi que l'accès à la 5G en bandes sub-6 GHz et millimétrique.

Module périscopique à l'arrière

Yogesh Brar évoque également la configuration photo en relevant la présence de trois capteurs : un module principal grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un module périscopique de 64 mégapixels pour un zoom puissant.

Par rapport au OnePlus 11, le nouveau modèle abandonnerait donc le capteur spécial de 32 mégapixels pour le mode portrait. Le fabricant a l'habitude de changer les capteurs photo d'une année sur l'autre pour proposer différentes fonctionnalités.

Le leaker ne parle pas du partenariat avec Hasselblad qui vient apporter sa touche personnelle et ses réglages sur les smartphones récents de OnePlus. A voir si cette alliance se poursuivra sur le futur modèle. Il n'évoque pas non plus la version d'OxygenOS embarquée.

Le OnePlus 12 ne changerait pas en revanche sur la capacité de la batterie, toujours de 5000 mAh, ainsi que sur la charge filaire rapide qui resterait de 100W. Il reste maintenant à voir si cette fiche technique partielle se confirmera et à découvrir le design du prochain fleuron.