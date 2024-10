La présentation du processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm aura lieu dans quelques jours et cela devrait rapidement donner lieu à la présentation des premiers smartphones qui en seront équipés.

Si Xiaomi devrait être aux premières loges avec la série Xiaomi 15, un autre acteur se dévoilera sans doute rapidement. Le fabricant OnePlus est lui aussi un utilisateur régulier des puces premium de Qualcomm pour ses smartphones haut de gamme et il est prêt à dévoiler rapidement ses nouveautés, même si cela se passe d'abord en Chine.

La marque doit ainsi présenter très prochainement un smartphone OnePlus 13 dont les détails commencent à émerger via différentes fuites. Il manquait encore un rendu du design.

OnePlus 13, toujours avec Hasselblad

Le leaker chinois Digital Chat Station en a proposé une image qui, si elle est authentique, marquera une continuité avec les modèles précédents. Le smartphone apparait en effet toujours avec un grand bloc photo circulaire intégrant trois capteurs photo et le flash.

La coque est marquée du H stylisé rappelant le partenariat de OnePlus avec le spécialiste de la photo Hasselblad pour optimiser la calibration des modules et proposer des modes et filtres spéciaux.

Le dos semble par ailleurs profiter d'une finition texturée et la coque s'incurve légèrement avant d'arriver des tranches droites. On peut distinguer le slider de notification sur le côté, un attribut régulier des smartphones haut de gamme de la marque.

La rumeur veut que le OnePlus 13 profite d'une dalle AMOLED BOE X2 offrant toujours plus de luminosité sous laquelle se logera un capteur d'empreintes ultrasonique en remplacement d'un habituel module optique.

Une version spéciale du Snapdragon 8 à bord

Les capteurs ultrasoniques offrent plus d'espace de détection et sont censés offrir une sécurité accrue en tenant compte des creux et des bosses des empreintes digitales.

Il se murmure également que le prochain smartphone de référence de OnePlus sera doté d'une version spéciale du nouveau processeur de Qualcomm. On parle d'une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Edition aux performances relevées, de la même façon que Samsung utilie une variante des puces Snapdragon 8 pour ses smartphone Galaxy S.

Ajoutons à cela une batterie conséquente de 6000 mAh avec charge rapide 100W et charge sans fil 50W et l'on obtiendra sans doute un smartphone impressionnant mais sans doute au tarif également revu à la hausse.