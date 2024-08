La marque OnePlus met sans doute la dernière main à son prochain smartphone de référence, en attendant l'officialisation du processeur mobile premium de Qualcomm en octobre.

Le OnePlus 13 sera sans doute présenté peu après l'annonce du groupe de San Diego en Chine et lancé en début d'année prochaine à l'international. Il sera donc logiquement équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 4 gravé en 3 nm et profitant de coeurs Oryon / Phoenix conçus par Nuvia plutôt que des coeurs ARM standard.

Il devrait de nouveau être un des premiers smartphones annoncés avec la nouvelle puce de Qualcomm, peut-être seulement devancé par Xiaomi pour sa série Xiaomi 15.

Snapdragon 8 Gen 4 et écran AMOLED incurvé

Le leaker chinois Digital Chat Station confirme ce point et ajoute des détails. Le prochain fleuron de la marque devrait ainsi disposer d'un affichage incurvé sur tous les bords et founi par le groupe chinois BOE.

Il devrait offrir une résolution 2K et exploiter la technologie LTPO de dernière génération pour assurer un rafraîchissement d'écran conséquent (120 Hz ?) et surtout adaptatif et pesant moins sur l'autonomie. Le leaker indique qu'il devrait être similaire à l'écran du modèle Oppo Reno 12 (pour rappel, OnePlus a des liens étroits avec Oppo).

OnePlus 12

L'écran cachera également un lecteur d'empreintes ultrasonique. Le smartphone sera en outre certifié IP68 / IP69 pour une franche protection contre les éclaboussures mais aussi les immersions courtes et peu profondes et les infiltrations de poussière.

Digital Chat Station évoquait le mois dernier la présence d'une batterie d'une capacité conséquente de 6000 mAh avec une charge rapide filaire mais peut-être sans recharge sans fil.

Trois capteurs photo 50 mégapixels

Pour la partie photo, on ne sait pas encore si le OnePlus 13 conservera le grand bloc rond du OnePlus 12 mais on devrait y trouver trois modules de 50 mégapixels.

Le capteur principal sera de type Sony LYT-808 offrant une belle capacité en faible luminosité. On trouvera également un ultra grand angle Sony IMX882 et un second IMX882 périscopique pour des fonctions de zoom, le tout optimisé par le partenaire Hasselblad.

Il reste à voir comment évoluer le prix du OnePlus 13, sachant que le OnePlus 12 tutoie déjà les 1000 € selon la configuration mémoire. Il misera toujours sur son interface OxygenOS avec sans doute une bonne dose d'intelligence artificielle en plus.