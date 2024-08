Les smartphones Xiaomi 14 servent de référence pour le fabricant chinois avec les modèles Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra (ainsi qu'une variante Xiaomi 14 Pro restée en Chine).

La prochaine évolution arrivera dans quelques mois, après l'annonce du SoC Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm qui devrait de nouveau équiper ses appareils mobiles.

Un module 200 mégapixels pour le Xiaomi 15 Ultra

On devrait de nouveau y retrouver un Xiaomi 15 standard et un modèle Xiaomi 15 Ultra accumulant les innovations. Pour lui, le fabricant aurait décidé de rivaliser avec Samsung et Apple qui semblent vouloir doper les capacités de zoom de leurs prochains modèles haut de gamme.

Bloc photo du Xiaomi 14 Ultra

Le leaker Ice Universe affirme que Xiaomi optera pour un capteur photo de 200 mégapixels (au lieu de 50 mégapixels sur le Xiaomi 14 UItra) avec une capacité de zoom sans perte x4.

Optiques de qualité et optimisation Leica

C'est sans doute Samsung qui fournira le module, étant le seul à proposer un tel nombre de mégapixels, et il s'agira d'un capteur spécifique Isocell HP9 équivalent 35 mm.

Il est déjà présent chez d'autres fabricants, comme Vivo et Nubia, et serait donc également adopté par Xiaomi. Pour autant, le fabricant n'abandonnerait pas la configuration du bloc photo de quatre modules et conserverait un second capteur pour le zoom.

Le fabricant chinois pourra toujours compter sur son partenariat avec Leica pour optimiser les lentilles et apporter des améliorations logicielles pour renforcer la qualité photographique.

Xiaomi devrait reprendre la stratégie de lancement utilisée pour le Xiaomi 14 avec les modèles standard et Pro annoncés avant la fin de l'année en Chine et un lancement international début 2025 (peut-être encore pour le salon MWC 2025 de Barcelone) introduisant le Xiaomi 15 Ultra sous Android 15 et avec surcouche HyperOS 2.0.