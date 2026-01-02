Des rumeurs persistantes, relayées par des sources fiables comme Digital Chat Station, indiquent que OnePlus teste activement des dalles affichant une fréquence de 240Hz.

Cette démarche s'inscrit dans une logique de surenchère technique, le modèle actuel, le OnePlus 15, proposant déjà une fréquence de 165Hz, bien au-delà de la norme du marché.

La course aux hertz : une quête sans fin ?

Le passage de 60Hz à 120Hz a constitué une avancée tangible pour le confort visuel. Cependant, la différence devient de moins en moins perceptible à mesure que les chiffres augmentent.

Le futur OnePlus 16 semble pourtant déterminé à repousser les limites, cherchant un équilibre entre une haute résolution et cette fréquence record.

Pour atteindre 165Hz sur le OnePlus 15, le constructeur avait déjà fait un compromis en réduisant la résolution de l'écran de 2K à 1.5K. La question se pose donc de savoir si un passage à 240Hz imposerait des sacrifices encore plus importants, notamment sur la définition ou la consommation énergétique.

Un accueil mitigé de la part des utilisateurs

Loin de susciter un enthousiasme unanime, cette potentielle innovation reçoit un accueil pour le moins tiède sur les réseaux sociaux. Un sondage a révélé que près de 80% des répondants ne voyaient pas l'utilité d'un tel taux de rafraîchissement sur un téléphone.

De nombreux fans de la marque estiment que les efforts de recherche et développement devraient être concentrés ailleurs. La qualité des capteurs photo et l'optimisation générale sont régulièrement citées comme des priorités, loin devant cette course aux chiffres qui semble davantage relever de l'argumentaire marketing.

Que nous réserve le reste de la fiche technique ?

Au-delà de l'écran, les premières fuites évoquent des composants de haute volée pour le futur flagship. L'appareil serait propulsé par la prochaine puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 6, et pourrait intégrer un capteur photo principal de 200 mégapixels, une première pour la marque.

Pour soutenir ces composants énergivores, une batterie de grande capacité, potentiellement autour de 7300 mAh comme sur son prédécesseur, serait indispensable.

La sortie de l'appareil est attendue en Chine aux alentours d'octobre 2026, laissant encore le temps à ces rumeurs de se confirmer ou d'évoluer.