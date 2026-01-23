Une rumeur insistante, relayée depuis plusieurs jours, annonçait un démantèlement imminent de OnePlus par sa maison mère. La réponse n'a pas tardé, mais sa forme interroge.

C'est via un simple message sur X (ex-Twitter) que le PDG de la filiale indienne a tenté de circonscrire l'incendie, affirmant que les opérations continuaient "normalement". Une communication de crise minimale qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.

D'où vient cette rumeur de démantèlement ?

Tout est parti d'une enquête du site Android Headlines. Le média évoque une volonté de la maison mère, Oppo, de tout simplement "débrancher" la marque OnePlus, en perte de vitesse sur plusieurs marchés stratégiques. Le constat est sévère : malgré une injection massive de 14 milliards de dollars par Oppo en 2022 et des produits de qualité, les chiffres ne suivraient plus.

Les livraisons auraient connu une chute de plus de 20 % en 2024. Une véritable hémorragie financière qui pousserait Oppo à retirer sa filiale des marchés occidentaux pour se concentrer sur l'Asie, où la situation n'est pourtant guère plus brillante. Le silence assourdissant des agences de presse représentant la marque en Europe et aux États-Unis ne fait qu'alimenter cette thèse.

Quelle est la nature exacte du démenti de OnePlus ?

La réponse officielle est venue rapidement, mais de manière très ciblée. C'est Robin Liu, le PDG de la branche indienne de l'entreprise, qui a pris la parole pour qualifier ces informations de "rapports non vérifiés". Ce démenti se veut rassurant, affirmant que les opérations commerciales en Inde se poursuivent et continueront.

Le problème est là. Cette précision géographique est justement ce qui inquiète les observateurs et les utilisateurs. En ne mentionnant que l'Inde, le dirigeant laisse un vide immense concernant le sort des autres marchés. L'absence de communication des branches européennes et américaines transforme ce qui aurait dû être un soulagement en un aveu involontaire des difficultés rencontrées ailleurs.

Quel avenir pour la marque en dehors de l'Asie ?

La question reste entière et le démenti n'a pas suffi à dissiper le brouillard. Au contraire, les rumeurs ne semblent finalement pas si exagérées. Deux scénarios se dessinent. Le premier serait un retrait progressif des marchés les moins rentables, comme l'Europe, pour permettre à OnePlus de "vivoter" en se concentrant sur des bastions comme l'Inde et la Chine.

Le second scénario, plus radical, verrait Oppo reprendre la main et absorber complètement la marque au célèbre slogan "Never Settle". Quoi qu'il en soit, l'avenir de OnePlus en Occident semble plus incertain que jamais. La tentative de maîtriser l'incendie a peut-être, paradoxalement, jeté de l'huile sur le feu en confirmant que les difficultés sont bien réelles et localisées.

Foire Aux Questions (FAQ)

La marque OnePlus va-t-elle vraiment disparaître ?

C'est très incertain. Si un démantèlement total semble peu probable à court terme, un retrait des marchés occidentaux est une possibilité crédible. Le démenti officiel ne concerne que l'Inde, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les spéculations pour les autres régions du monde.

Qui est la maison mère de OnePlus ?

OnePlus appartient au géant chinois de l'électronique BBK Electronics, par l'intermédiaire de sa filiale Oppo. Oppo et OnePlus ont d'ailleurs fusionné une grande partie de leurs équipes de recherche et développement depuis plusieurs années, partageant de nombreuses technologies.

Le démenti de OnePlus est-il crédible ?

Sa crédibilité est limitée par sa portée. En ne venant que du PDG de la branche indienne et en se concentrant uniquement sur ce marché, le message perd une grande partie de son impact. Pour beaucoup d'analystes, ce silence sur le sort des autres marchés est plus parlant que le démenti lui-même.