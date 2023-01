Alors que Oppo et Realme ont déjà commencé à proposer des tablettes tactiles, OnePlus ne s'est pas encore lancé sur ce segment malgré plusieurs rumeurs évoquant le développement d'un tel produit.

Un premier modèle baptisé OnePlus Pad va finalement faire son apparition le 7 février, en même temps que le lancement du OnePlus 11 en version internationale ainsi que les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 2, et l'on commence à en savoir plus sur son aspect et ses caractéristiques.

Le leaker OnLeaks diffuse plusieurs rendus détaillés de la tablette OnePlus Pad en partenariat avec le site MySmartPrice, dévoilant son design...ou du moins celui d'un prototype, avec quelques différences possibles avec la version finale.

Est-il encore temps ?

Sans immense surprise, elle devrait reprendre le design avec châssis aluminium unibody entourant un affichage aux bordures réduites mais toujours bien visibles. L'originalité viendra du bloc photo à l'arrière qui serait circulaire et pourrait ainsi rappeler celui à venir du OnePlus 11. Vers une uniformité de design entre les produits ?

Les caractéristiques ne sont pas connues mais une rumeur antérieure évoquait une certaine proximité avec la tablette Oppo Pad avec une configuration et un positionnement de milieu de gamme pour un usage polyvalent tout en restant sur un prix raisonnable.

Les tablettes tactiles ont connu un regain d'intérêt avec la pandémie et les confinements associés. Le segment, en déclin, est reparti en hausse, faisant émerger de nouveaux acteurs avec souvent un focus sur des produits très accessibles.

Cet engouement s'est quelque peu tari depuis (de même que pour les ventes de PC) et il reste à voir si le public répondra présent pour ce type de produit.

Il faudra attendre encore quelques jours pour en savoir plus mais il est à noter que OnePlus devrait aussi étendre son savoir-faire aux périphériques avec la préparation d'un premier clavier mécanique.