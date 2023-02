Le segment des tablettes tactiles a repris des couleurs durant la pandémie, ce qui a conduit plusieurs fabricants de smartphones à s'y intéresser et à proposer des produits venant compléter leurs gammes, comme les montres connectées et les écouteurs.

Le marché tend à se tasser de nouveau mais c'est tout de même le moment que choisit le fabricant OnePlus pour se lancer sur le créneau avec une proposition qui aura la difficile tâche de parvenir à se démarquer.

Une tablette tactile bien équipée

La tablette tactile OnePlus Pad joue donc de son design "iconique, élégant et utile" avec une face avant avec bord arrondi 2.5D tout en offrant un ratio écran de 88%.

Le châssis, qui ne mesure que 6,54 mm d'épaisseur, est composé d'un alliage d'aluminium léger et résistant et comprend au dos un bloc photo circulaire (rappelant le design Black Hole du OnePlus 11) comprenant une caméra de 13 mégapixels avec flash.

L'affichage compatible Dolby Vision mesure 11,5 pouces et offre une résolution de 2800 x 2000 pixels, avec une dalle LCD et un rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, tandis qu'un capteur photo avant de 8 mégapixels permettra de faire de la visioconférence jusqu'en 1080p 30 fps.

A bord, la tablette OnePlus Tab embarque comme prévu un processeur mobile Dimensity 9000 de MediaTek, avec 8 Go de RAM LPDDR5 (extensible jusqu'à 12 Go en prenant sur l'espace de stockage) et 128 Go de stockage UFS 3.1.

A ceci s'ajoute une batterie de 9510 mAh qui offrira jusqu'à 14,5 heures d'autonomie et qui pourra profiter d'une charge rapide 67W (80 minutes pour une charge complète).

Programme polyvalent et OxygenOS

Avec cette configuration assez solide, la tablette OnePlus Pad offrira un programme polyvalent allant du divertissement jusqu'au jeu assez abouti, d'autant plus qu'elle offre une compatibilité avec les technologies sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.3.

Le fabricant a intégré sa surcouche OxygenOS en l'adaptant au format tablette et la OnePlus Tab pourra tout aussi bien remplir des tâches de productivité et de créativité avec ses accessoires, clavier magnétique et stylet OnePlus Stylo, livrés avec le produit.

OnePlus ne dévoile pas encore la date de disponibilité et le prix de sa tablette tactile Android OnePlus Pad mais promet de fournir plus d'informations "dans les semaines à venir".