Comme d'autres fabricants, OnePlus va ajouter à sa gamme de produits une première tablette tactile pour occuper un segment qui a repris des couleurs avec les confinements liés à la pandémie de coronavirus.

Le besoin en appareils nomades pour s'occuper pendant les périodes de réclusion a dopé le segment, faisant s'inviter de nouveaux acteurs. OnePlus arrivera un peu tard alors que la situation a commencé à se normaliser mais la firme espère tirer son épingle du jeu par un produit soigné et aux solides caractéristiques, tout en maintenant un tarif attractif.

On a déjà une idée du design de la tablette tactile OnePlus Pad, entre les rendus officieux diffusés par le leaker @OnLeaks et les teasers confirmant certains points, comme le bloc photo circulaire à l'arrière de l'appareil.

Des caractéristiques solides

Désormais, ce sont les caractéristiques qui se dévoilent quelques jours avant la présentation officielle par l'intermédiaire du leaker chinois Digital Chat Station. On devrait donc avoir affaire à une tablette tactile avec affichage 11,6 pouces et résolution 2K exploitant une dalle LCD avec rafraîchissement de 144 Hz et support d'un stylet.

Credit : @Onleaks

A bord, le processeur mobile haut de gamme Dimensity 9000 de MediaTek apportera une belle réserve de puissance et sera accompagné de 8 à 12 Go de RAM et 128 / 256 ou 512 Go de stockage.

Le bloc photo arrière comprendra un module de 13 mégapixels avec un flash et l'on trouvera un capteur de 8 mégapixels à l'avant pour la visioconférence. Le tout disposera d'une batterie de 9000 mAh avec charge rapide 67W.

Variante de la tablette Oppo Pad 2

On le voit, la configuration s'annonce solide et la OnePlus Pad aura en plus l'avantage de proposer directement Android 13 et la surcouche OxygenOS. Il sera intéressant de voir ce qu'elle proposera de particulier dans le contexte d'un usage sur tablette tactile.

La tablette tactile OnePlus Pad devrait en fait être une variation du Oppo Pad 2 dont elle reprendra la configuration interne, les deux entreprises partageant des ressources, notamment en R&D.

La OnePlus Pad sera présentée en même temps que le smartphone haut de gamme OnePlus 11 (en Snapdragon 8 Gen 2 et avec partenariat Hasselblad pour la photo) et que les écouteurs sans fil TWS OnePlus Buds Pro 2.