Le déploiement a commencé et se poursuivra au cours des prochaines semaines. Par le biais d'une mise à jour logicielle, OnePlus intègre son outil d'IA au nom de Plus Mind sur ses smartphones OnePlus 13 et OnePlus 13R.

Dévoilé en mai et de la partie avec le récent OnePlus Nord 5 en Europe, Plus Mind débarque désormais plus amplement à l'échelle mondiale, toujours dans l'idée de faire du smartphone un assistant personnel.

Un simple geste pour Plus Mind

Sur les OnePlus 13 et OnePlus 13R, l'activation de Plus Mind se fera en effectuant un balayage vers le haut avec trois doigts. Un geste qui est ainsi à l'opposé du balayage vers le bas utilisé pour les captures d'écran, tandis que le OnePlus Nord 5 profite d'une touche spécifique (Plus Key).

L'action permet d'envoyer une grande variété de contenus dans Plus Mind, comme des pages web, des images, du texte, des publications sur les réseaux sociaux et autres. Une fois le geste effectué, l'IA analyse instantanément le contenu à l'écran.

Chaque information capturée est automatiquement disponible dans un espace dédié Mind Space et en tant que nouvelle application. Le système ne se contente pas de stocker. Il comprend le contenu, génère des descriptions, ajoute des balises pour chaque élément et peut même traduire du texte.

Pour suggérer des actions

« L'IA de OnePlus vise à vous aider à travailler intelligemment et à vous divertir davantage, et une grande partie de notre travail et de nos loisirs consiste à essayer de faire face à la surcharge d'informations que nous rencontrons chaque jour », déclare Arthur Lam, directeur d'OxygenOS et de la stratégie IA chez OnePlus.

« Plus Mind a été spécifiquement développé pour agir comme une intelligence personnelle pour nos utilisateurs, les aidant à tout mémoriser de manière sécurisée et privée. »

Après analyse, Plus Mind pourra suggérer des actions idoines aux utilisateurs. Un exemple cité est l'ajout d'événements au calendrier pour les dates clés qui sont repérées dans le contenu capturé. En outre, la recherche en devient facilitée.

Avec l'IA de OnePlus

Plus Mind s'inscrit dans une stratégie IA plus large de OnePlus, dont la traduction IA (texte, voix en direct), les requêtes conversationnelles en langage naturel (recherche de fichiers locaux, paramètres, notes, agendas...) qui est intégrée à Plus Mind, le recadrage IA (options de cadrage après analyse des scènes photographiques) et la photo parfaite IA (correction des yeux fermés et expressions faciales sur des photos de groupe).