C'est une petite musique que les utilisateurs intensifs du web connaissent par cœur. On ouvre dix, vingt, trente pages, et soudain, il devient impossible de lire le moindre titre dans la barre supérieure, réduite à une simple collection de favicons illisibles.

Google semble enfin avoir entendu la complainte de ses usagers en s'inspirant (fortement) de ce que proposent ses rivaux depuis des années. Le géant de Mountain View expérimente un basculement radical de son interface, reléguant la traditionnelle liste horizontale aux oubliettes pour une approche plus latérale.

Google court-il après la concurrence ?

Il faut bien l'avouer, sur ce coup-là, le leader du marché a un train de retard. Alors que Vivaldi ou Microsoft Edge ont depuis longtemps adopté cette ergonomie, le navigateur de Google restait désespérément classique. Cette rigidité forçait d'ailleurs les "power users" à se tourner vers des extensions tierces parfois douteuses pour obtenir ce confort visuel.

The vertical tab panel now displays the tabs themselves in Chrome Canary, but it is not yet possible to interact with them, and the standard hover effect hasn't been added yet either:https://t.co/HE8cUYD8PS pic.twitter.com/p0he0RQ9tg — Leopeva64 (@Leopeva64) November 7, 2025



L'intégration native de cette option marque donc un tournant : Google cesse de dicter l'usage pour s'adapter enfin aux écrans larges modernes, où la place verticale est précieuse.

Comment fonctionne cette nouvelle interface ?

Concrètement, la fonctionnalité vient de débarquer dans la version instable "Canary". Le principe est d'une simplicité enfantine : un clic droit sur la barre actuelle suffit pour sélectionner l'option pour basculer l'affichage. Instantanément, vos pages migrent dans une barre latérale située à gauche, libérant de l'espace en hauteur pour le contenu des sites web.

The button to collapse the vertical tab panel is now available in Chrome Canary, but neither the button nor the option to resize the panel are functional yet:https://t.co/xAk4qMgXeO pic.twitter.com/f7R5YOwDRM — Leopeva64 (@Leopeva64) October 30, 2025



Google a soigné l'ergonomie en plaçant la recherche d'onglets au sommet de cette colonne, tandis que les groupes et le bouton de création restent accessibles en bas, imitant une structure de dossier bien plus lisible.

Est-ce la fin des onglets illisibles ?

Cette mise à jour pourrait bien réconcilier les boulimiques d'information avec Chrome. En passant aux onglets verticaux, on gagne non seulement en clarté, avec des titres enfin lisibles en entier, mais on optimise aussi l'espace sur les écrans 16:9 ou ultrawide.



Toutefois, ne vous précipitez pas tout de suite sur votre clavier : la fonction est encore en phase de test et pourrait évoluer, voire disparaître, avant son déploiement grand public sur la version stable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment activer les onglets verticaux sur Chrome ?



Pour l'instant, il faut télécharger la version "Canary" de Chrome, puis faire un clic droit sur la barre d'onglets et choisir l'option "View tabs on the side" pour basculer l'affichage.

Cette fonctionnalité est-elle disponible sur la version normale ?



Non, c'est encore une fonctionnalité expérimentale en phase de test. Google n'a pas communiqué de date officielle pour son déploiement sur la version grand public stable utilisée par la majorité des gens.

Quel est l'avantage de l'affichage vertical ?



Il permet de lire les titres des onglets en entier même quand beaucoup sont ouverts et optimise l'espace d'affichage sur les écrans d'ordinateurs modernes qui sont plus larges que hauts.