Dans le monde agité des intelligences artificielles, le robot conversationnel ChatGPT d'OpenAI reste une référence mais la concurrence progresse rapidement à côté. Le chatbot a bien évoluer entre les modèles de langage GPT-3 et GPT-4 mais d'autres acteurs se posent en challengers en appuyant sur les points faibles de ChatGPT.

La firme concurrente Anthropic affirme ainsi que son propre agent conversationnel Claude fonctionne sur un mode plus éthique et moins problématique dans ses réponses et les hallucinations potentielles que ChatGPT.

Par ailleurs, une véritable course à la puissance des IA s'est engagée et les mises à jour sont régulières pour optimiser les intelligences artificielles à tous les niveaux ou presque.

GPT-5 disponible cet été ?

Chez OpenAI, le modèle de langage GPT-5 fait parler de lui depuis début 2023 mais ne s'est pas encore concrétisé, l'entreprise préférant peaufiner la version actuelle GPT-4, comme le récent GPT-4 Turbo, avant de basculer vers une nouvelle évolution franche.

Tout de même, 2024 serait l'année de son émergence et Sam Altman, dirigeant d'OpenAI, a laissé entendre que du nouveau devrait arriver durant l'été prochain, sans préciser s'il s'agit bien de l'arrivée de GPT-5 mais en affirmant que cela renforcera sensiblement les qualités du chatbot ChatGPT.

Selon Business Insider, OpenAI en serait toujours à entraîner GPT-5 et n'aurait pas encore date de lancement très précise, d'autant plus qu'il faudra encore vérifier que l'IA reste bien dans les limites qui lui sont imposées.

Il restera donc à voir si le nouveau modèle de langage sera bien lancé cette année ou devra attendre l'an prochain. Toutefois, la concurrence féroce qui se joue actuellement tendrait à accélérer le déploiement d'une nouvelle version.

Un modèle de langage qui garde son mystère

L'une des questions restera de savoir si OpenAI parviendra à corriger les faiblesses de ChatGPT dans ses réponses et ses entraînements qui peuvent tendre à le rendre fainéant ou à répondre à côté.

Le saut de performance attendu devrait être en tout cas aussi fort entre GPT-5 et GPT-4 qu'entre GPT-4 et GPT-3 précédemment. La nouvelle version du modèle de langage pourrait en outre apporter de nouvelles fonctionnalités comme la capacité d'exécuter certaines tâches de façon autonome en faisant appel à des agents IA conçus par OpenAI.

La question du modèle économique de GPT et de ChatGPT est sans doute aussi au coeur des réflexions du déploiement de GPT-5, au-delà des abonnements perçus pour accéder à GPT-4.