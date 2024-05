Ce lundi, la startup OpenAI a dévoilé son nouveau modèle d'IA GPT-4o qui permet d'utiliser la voix et l'image ou la vidéo en plus du texte pour communiquer avec l'intelligence artificielle, cette dernière pouvant répondre avec les mêmes moyens et en tenant compte du contexte, des intonations et des émotions de l'utilisateur.

C'est une petite révolution qui se prépare ainsi dans les interactions avec les machines et le timing a été choisi pour contrer Google dont les premières annonces de l'événement Google I/O 2024 ont porté sur ce même aspect d'une IA Gemini communiquant de façon plus naturelle et fluide.

Dans les deux cas, les enjeux sont immenses et la bataille va sans doute se jouer en coulisses, Google ayant l'avantage de pouvoir déployer ses innovations IA dans son moteur de recherche et dans son système d'exploitation mobile Android.

Le cofondateur quitte le navire

Un jour après l'annonce de GPT-4o, l'un des cofondateurs d'OpenAI a annoncé son départ de la société qu'il a contribué à créer. Ilya Sutskever ne donne pas de raison précise pour cette décision et indique seulement vouloir se consacrer à un projet très personnel.

Son départ retient l'attention car il fait partie de ceux qui avaient voté pour le départ de Sam Altman, l'emblématique et remuant CEO d'OpenAI, lors de la crise de novembre 2023.

Pour rappel, le conseil d'administration avait retiré sa confiance au dirigeant, estimant qu'il faisait cavalier seul sur certains projets. Cela avait déclenché une crise au sein d'OpenAI, les salariés soutenant massivement Sam Altman tandis que Microsoft, puissant soutien financier de la startup, le prenait sous son aile et envisageait de le mettre à la tête d'une division IA interne.

Nouvelles ambitions

Finalement, après quelques jours d'incertitude, Sam Altman avait été replacé à la tête d'OpenAI, confortant sa position et son emprise sur la startup. Après avoir appuyé son départ, Ilya Sutskever avait soutenu le retour de Sam Altman quelques jours plus tard en se désolidarisant du conseil d'administration.

Il avait notamment contribué à former en 2019 OpenAI LP, la structure qui a permis à la startup de sortir partiellement du statut d'entreprise à but non lucratif afin de pouvoir doper ses capacités de levées de fond. Il est remplacé par Jakub Pachocki, précédemment directeur de recherche au sein d'OpenAI.

Il reste à voir quelles seront les conséquences de ce départ dans un moment où la confrontation directe avec Google et les autres acteurs de l'IA (dont Microsoft) est désormais inévitable