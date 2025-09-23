L'ambition d'OpenAI ne connaît plus de limites. Après avoir bouleversé le monde du logiciel avec ChatGPT, l'entreprise de Sam Altman veut maintenant s'attaquer au hardware.

Des fuites récentes révèlent une feuille de route agressive pour lancer une gamme d'appareils personnels conçus nativement pour l'intelligence artificielle, avec un objectif clair : créer la prochaine interface post-smartphone. Pour mener ce combat, OpenAI a recruté une arme de choix : Jony Ive, le légendaire designer de l'iPhone.

Quels sont ces mystérieux appareils conçus par OpenAI ?

Selon plusieurs sources concordantes, OpenAI explore plusieurs pistes pour son premier produit, qui pourrait arriver fin 2026.

Le projet le plus avancé serait une sorte d'enceinte connectée sans écran, conçue pour une interaction purement vocale. Mais la vision est plus large et inclurait également des lunettes connectées pour concurrencer Meta, un enregistreur vocal portable et un appareil à porter sur soi, qui n'est pas sans rappeler le très médiatisé (et très critiqué) AI Pin de Humane.

Comment OpenAI compte-t-il rivaliser avec Apple ?

La stratégie d'OpenAI est simple : copier la méthode Apple. L'entreprise a mis en place une véritable opération de débauchage au sein de la firme de Cupertino, menée par Tang Tan, un vétéran qui a passé 25 ans à transformer les croquis de Jony Ive en produits finis comme l'iPhone et l'Apple Watch. Plusieurs ingénieurs clés ont déjà été attirés par des offres dépassant le million de dollars.



L'offensive ne s'arrête pas aux talents. OpenAI cible également les mêmes sous-traitants chinois qu'Apple, comme Luxshare (assembleur des iPhone) et Goertek (spécialiste audio), pour assurer la production de ses futurs appareils.

Le pari d'un monde "sans écran" est-il réaliste ?

C'est tout l'enjeu du projet. OpenAI parie sur un futur où l'interaction avec l'IA se fera principalement par la voix, se libérant de la tyrannie des écrans. Un pari audacieux, mais surtout extrêmement risqué. Les échecs cuisants de l'AI Pin de Humane ou du Rabbit R1 ont récemment rappelé une dure réalité : la technologie n'est pas encore assez fiable.



Pour détrôner le smartphone, un accessoire doit être infaillible. S'il faut répéter une commande ou sortir son mobile pour finir une tâche, l'appareil finit inévitablement dans un tiroir. L'expérience "sans écran" ne pardonne aucune erreur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Jony Ive et quel est son rôle ?

Jony Ive est le designer britannique iconique qui a façonné l'esthétique de tous les produits Apple majeurs des années 2000 et 2010 (iMac, iPod, iPhone, Apple Watch). Après avoir quitté Apple, il a fondé sa propre société, acquise par OpenAI. Il est désormais en charge de concevoir l'apparence et l'expérience utilisateur des futurs produits hardware de l'entreprise.

Quand ces appareils pourraient-ils être commercialisés ?

Les premières rumeurs évoquent une fenêtre de lancement assez large, située entre la fin de l'année 2026 et le début de 2027. L'enceinte connectée sans écran semble être le produit le plus susceptible d'être lancé en premier.

OpenAI et Apple sont-ils désormais des ennemis ?

La situation est complexe. Officiellement, les deux entreprises sont partenaires, Apple ayant intégré les modèles d'IA d'OpenAI dans son assistant Siri. Cependant, en débauchant ses talents et en ciblant ses fournisseurs pour créer des produits concurrents, OpenAI se positionne clairement comme un rival direct sur le long terme, ce qui crée une tension palpable dans la Silicon Valley.