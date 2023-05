Si Microsoft, avec Bing et Edge Copilot, et Google bataillent pour mettre en place une couche d'intelligence artificielle dans leur moteur de recherche, d'autres acteurs cherchent aussi à tirer parti des nouvelles IA génératives qui ont déferlé sur le monde depuis fin 2022.

Opera a tôt fait de proposer ses premiers outils pour intégrer ChatGPT dans son navigateur et l'effort se poursuit avec l'initiative Opera Aria qui propose une IA native dans le browser pour faciliter la recherche en ligne, promettant "une nouvelle forme d'expérience de navigation".

Aria, le chatbot GPT dans Opera

Aria est un chatbot s'exprimant en français, accessible depuis le navigateur et qui utilise le modèle de langage GPT d'OpenAI pour formuler ses réponses aux requêtes des internautes. Ce "browser IA" peut répondre aux questions, écrire du texte à la demande ou composer du code.

Il est relié à Internet, permettant de fournir des réponses à jour, contrairement aux premières itérations de ChatGPT, et est disponible en accès gratuit. Pas besoin d'abonnement ici.

Aria peut aussi répondre à toute question sur les produits et solutions d'Opera. L'interface s'ouvre sous forme de volet depuis la barre latérale du navigateur et peut gérer plusieurs conversations simultanées.

Disponible en beta sur ordinateur et smartphone Android

Opera Aria est encore en phase beta et les évolutions prévues vont consister à intégrer encore plus naturellement le chatbot dans le navigateur. La version est accessible sur ordinateur en téléchargeant la dernière mouture d'Opera One (en version développeur) mais il est aussi possible de l'essayer sur un smartphone Android en téléchargeant le navigateur Opera beta depuis le portail Google Play Store.

Si vous n'en disposez pas, il faudra créer un compte Opera avant de pouvoir commencer à discuter avec Aria.