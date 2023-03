La marque Oppo a fait de sa gamme Find X le fleuron de son offre et la démonstration de son savoir-faire en matière d'intégration de technologies mobiles. Les smartphones Oppo Find X6 et Find X6 Pro viennent de nouveau relever le défi du statut de smartphone premium en prenant la suite du Find X5 Pro.

L'Oppo Find X6 Pro se dote d'un grand affichage OLED 6,8 pouces QHD+ offrant une luminosité de 1500 nits pouvant grimper jusqu'à une énorme valeur de 2500 nits en HDR, avec rafraîchissement d'écran 120 Hz, lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et verre protecteur Gorilla Glass Victus 2 de Corning.

Il s'offre le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec 12 à 16 Go de RAM LPDDR5x et 256 à 512 Go de stockage en UFS 4.0, ce qui lui assurera de belles performances mais aussi des connectivités sans fil WiFi 7 et Bluetooth 5.3, sans compter une compatibilité 5G étendue.

Snapdragon ou Dimensity et grosse partie photo

De son côté, le Find X6 hérite du récent processeur Dimensity 9200 de MediaTek et d'un affichage 6,74 pouces FHD+ avec une luminosité de 1100 nits. Sa batterie est également de moindre capacité, 4800 mAh avec charge rapide 80W, quand la version Pro propose 5000 mAh avec une charge rapide de 100W et une charge sans fil de 50W.

Le clou du spectacle est bien sûr représenté par son bloc photo de trois modules constitué d'un grand angle Sony IMX989 avec le fameux capteur de 1 pouce. Il est accompagné d'un ultra grand angle et d'un téléobjectif périscopique assurant un grossissement sans perte x3 et x6 en zoom hybride, tandis que le zoom numérique grimpera jusqu'à x120.

Positionnement haut de gamme

Comme dans la génération précédente, les traitements d'image sont épaulés par une puce dédiée Oppo MariSilicon X et l'on retrouve les calibrations spécifiques des capteurs photo apportées par le partenariat avec Hasselblad.

Les smartphones Oppo Find X6 et Oppo Find X6 Pro ne sont pour le moment annoncés qu'en Chine, en attendant un lancement international.

Les tarifs vont de 5999 yuans (807 euros environ) en version 12 Go / 256 Go à 6999 yuans (942 euros environ) pour le modèle 16 Go / 512 Go de l'Oppo Find X6 Pro tandis que la variante Oppo Find X débute à 4999 yuans (673 euros environ).