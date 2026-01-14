Pendant des mois, les clients ayant acheté un Xiaomi 15 chez Orange ont subi un blocage logiciel inexpliqué, les laissant avec une version obsolète d'HyperOS et des patchs de sécurité datant de mai 2025.

Cette situation, source de nombreux bugs et de frustrations, a finalement pris fin mi-janvier 2026 sous la pression d'une communauté d'utilisateurs exaspérée.

Quelle était l'origine du blocage ?

La source du problème est une pratique que l'on pensait révolue : la "ROM opérateur". Orange intercepte les mises à jour fournies par Xiaomi pour y ajouter sa propre surcouche logicielle. Officiellement, il s'agit de tester la compatibilité avec ses services et applications avant tout déploiement.

Dans les faits, cette modification a laissé les utilisateurs du Xiaomi 15 avec une version buguée (2.0.222.0), bloquée sur Android 15. Les conséquences étaient lourdes : failles de sécurité non corrigées et, plus frustrant encore, des dysfonctionnements majeurs comme l'impossibilité d'utiliser le paiement sans contact NFC. Un comble pour un smartphone haut de gamme facturé au prix fort.

Comment la situation s'est-elle débloquée ?

La solution n'est pas venue d'une initiative spontanée de l'opérateur. C'est la mobilisation massive des clients, notamment sur les forums d'entraide d'Orange où les plaintes se sont accumulées sur des dizaines de pages, qui a fait plier l'entreprise. Une véritable fronde numérique qui a permi de débloquer une situation digne d'une autre époque.

Face à cette pression, les "contraintes techniques" ont soudainement disparu. L'opérateur a déployé en quelques jours la version HyperOS 3.0.7, faisant passer les appareils de mai 2025 à janvier 2026 en une seule mise à jour. Preuve que lorsque la volonté (ou la pression) est là, les solutions techniques suivent.

Quelles justifications Orange a-t-il avancées ?

Initialement, l'opérateur justifiait ce retard par de simples délais de validation. Cependant, face à l'ampleur de la polémique, une autre raison a été avancée : un "problème de sécurité au niveau des appels d'urgence" aurait nécessité de bloquer le déploiement pour protéger les utilisateurs.

Orange a affirmé avoir travaillé en collaboration avec Xiaomi et Honor pour proposer un correctif sécurisé. Une explication qui peine à convaincre, tant elle semble tardive et coïncide étrangement avec la montée de la colère des abonnés. Reste à espérer que le suivi des prochaines versions sera plus fluide.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon Xiaomi 15 est-il concerné ?

Si votre smartphone a été acheté chez Orange et est bloqué sur une ancienne version d'HyperOS (2.0.222.0) avec des patchs de sécurité de mai 2025, vous êtes concerné. La mise à jour devrait être disponible dans les paramètres de votre téléphone.

La mise à jour corrige-t-elle les bugs du NFC ?

Oui, les témoignages d'utilisateurs confirment que le déploiement de la version HyperOS 3.0.7 a résolu les problèmes critiques, notamment ceux liés au paiement sans contact qui affichaient un message d'erreur "Puce Non Gérée".

Cette pratique des ROMs opérateur est-elle courante ?

Bien que moins fréquente qu'auparavant, cette pratique perdure chez certains opérateurs. Elle consiste à modifier le système d'exploitation d'origine pour y préinstaller des applications et s'assurer de la compatibilité avec des services spécifiques, au détriment de la rapidité des mises à jour constructeur.