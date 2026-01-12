Coup d'arrêt pour une partie de l'écosystème Xiaomi. Le géant de la tech, bien que proposant l'une des politiques de support les plus généreuses de l'univers Android, s'apprête à tourner la page pour 19 de ses produits.

Cette échéance, fixée au courant de l'année 2026, marque la fin des mises à jour logicielles et plonge ces appareils dans une obsolescence programmée. Un moment charnière pour les propriétaires concernés.

Quels sont les appareils concernés par cette fin de support ?

La liste est précise et couvre les trois marques du groupe : Xiaomi, Redmi et POCO. Plusieurs modèles populaires, dont certains sortis il y a peu, sont sur la sellette. Il est crucial pour les utilisateurs de vérifier si leur appareil figure dans cette liste pour anticiper les conséquences et prendre les mesures qui s'imposent.

Voici la répartition complète des smartphones et tablettes qui ne seront plus supportés à partir des dates indiquées en 2026 :

Gamme Xiaomi : Xiaomi 12 et 12 Pro (mars), Xiaomi 12 Lite (juillet), Xiaomi 12T et 12T Pro (octobre), Xiaomi Pad 6 (juillet).

Gamme Redmi : Redmi Note 12 5G (mars), Redmi Note 12 Pro (avril), Redmi 12C (mars), Redmi 13C (novembre), Redmi A2 et A2+ (mars), Redmi Pad SE et ses variantes 8.7 (août).

Gamme POCO : POCO C65 (novembre), POCO F5 et F5 Pro (mai), POCO X5 Pro 5G (février).

Quelles sont les conséquences concrètes pour les utilisateurs ?

L'arrêt du support ne signifie pas que votre téléphone cessera de fonctionner du jour au lendemain. Il restera opérationnel. Le vrai danger est ailleurs : l'absence de mises à jour de sécurité. Sans ces correctifs, l'appareil devient une porte ouverte aux failles de sécurité les plus récentes, exposant potentiellement vos données personnelles et critiques à des risques de piratage.

Pour quiconque utilise son smartphone pour des opérations sensibles, comme les transactions bancaires ou la gestion de données professionnelles, la situation est critique. Le risque est bien réel. La recommandation est donc claire : il est fortement conseillé de migrer vers un modèle plus récent pour garantir la protection de ses informations et bénéficier des dernières innovations logicielles.

Y a-t-il un dernier espoir avant l'obsolescence ?

Une petite lueur subsiste pour certains de ces appareils en fin de course. Bien que leur support global s'achève, quelques modèles pourraient encore recevoir une dernière mise à niveau majeure avant le tomber de rideau. Il s'agit de la mise à jour vers HyperOS 3, la future surcouche de Xiaomi basée sur Android 15 ou 16.

Des versions internes de ce système ont déjà été repérées pour certains appareils de la liste, notamment les POCO F5 et F5 Pro. Cela suggère qu'ils pourraient bénéficier de cette ultime évolution avant que le support ne soit définitivement coupé. Ce ne sera toutefois qu'un sursis, car après cette potentielle mise à jour, plus aucun correctif ne sera déployé. Un baroud d'honneur avant le silence radio.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon téléphone arrêtera-t-il de fonctionner après la date de fin de support ?

Non, votre appareil continuera de fonctionner normalement pour les appels, les messages et les applications déjà installées. Cependant, il ne recevra plus aucune mise à jour, ce qui le rendra de plus en plus vulnérable aux nouvelles menaces de sécurité au fil du temps.

Comment puis-je vérifier la date de fin de support de mon appareil Xiaomi ?

Xiaomi maintient une page officielle d'information sur le support logiciel de ses produits. Vous pouvez consulter cette page pour vérifier manuellement le statut de votre smartphone ou tablette et connaître la date exacte à laquelle il cessera de recevoir des mises à jour système et de sécurité.